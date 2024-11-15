Dışarıda bir daha içmeyeceksiniz! İçinizi ısıtacak lezzetli bir kış içeceği: Tam kıvamında evde salep yapımı

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Soğuk havalarda sıcacık içecekler her zaman kalpleri çalar. Kış aylarının en lezzetli içeceklerinden biri olan salep, evde de kolaylıkla hazırlanabiliyor. Üstelik lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Peki tam kıvamında salep evde nasıl hazırlanır? İşte adım adım tam ayarında salep tarifi...

(Takvim Foto Arşiv) MALZEMELER 1 litre süt 1 tatlı kaşığı saf toz salep 1 yemek kaşığı toz şeker İsteğe göre 1 paket vanilya ve 1 adet çubuk tarçın Üzeri için toz tarçın (Takvim Foto Arşiv) YAPIM AŞAMALARI 1. Adım: Enfes bir salep hazırlamak için ilk olarak toz şeker ile toz salebi bir kap içerisinde iyice karıştırın. 2. Adım: Ardından bir tencereye aktardığınız sütü kısık ateşte kaynamaya bırakın. 3. Adım: İlk adımda hazırlamış olduğunuz toz salep karışımını kaynayan süte azar azar ekleyerek çırpma teli aracılığı ile sürekli olarak karıştırın. Devamlı karıştırmanız, salebin süt içerisinde topaklanmasını önleyeceği için son derece önemlidir.