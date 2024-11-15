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Dışarıda bir daha içmeyeceksiniz! İçinizi ısıtacak lezzetli bir kış içeceği: Tam kıvamında evde salep yapımı

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan salep evde de pratik ve lezzetli bir şekilde hazırlanabiliyor. Bu tariften sonra dışarıda bir daha salep içmeyeceksiniz. İşte tam kıvamında enfes salep tarifi...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 17:26 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 17:27
Dışarıda bir daha içmeyeceksiniz! İçinizi ısıtacak lezzetli bir kış içeceği: Tam kıvamında evde salep yapımı

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Soğuk havalarda sıcacık içecekler her zaman kalpleri çalar. Kış aylarının en lezzetli içeceklerinden biri olan salep, evde de kolaylıkla hazırlanabiliyor. Üstelik lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Peki tam kıvamında salep evde nasıl hazırlanır? İşte adım adım tam ayarında salep tarifi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MALZEMELER

1 litre süt

1 tatlı kaşığı saf toz salep

1 yemek kaşığı toz şeker

İsteğe göre 1 paket vanilya ve 1 adet çubuk tarçın

Üzeri için toz tarçın

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YAPIM AŞAMALARI

1. Adım: Enfes bir salep hazırlamak için ilk olarak toz şeker ile toz salebi bir kap içerisinde iyice karıştırın.

2. Adım: Ardından bir tencereye aktardığınız sütü kısık ateşte kaynamaya bırakın.

3. Adım: İlk adımda hazırlamış olduğunuz toz salep karışımını kaynayan süte azar azar ekleyerek çırpma teli aracılığı ile sürekli olarak karıştırın. Devamlı karıştırmanız, salebin süt içerisinde topaklanmasını önleyeceği için son derece önemlidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

4. Adım: Süte eklediğiniz salep karışımını tencerenin dibine çökmemesi ve kesilmemesi için karıştırmaya devam edin.

5. Adım: Salep kıvam almaya başladığında kokusu etrafı saracaktır. Salebin üzerinde köpük oluşmaya başladığında ise içeceğin ideal kıvama geldiğini anlayabilirsiniz.

6.Adım: Hazırladığınız salep içeceğini fincanlara eşit olarak paylaştırarak üstüne bir de isteğe göre tarçın ilave ederek servise hazır hale getirebilirsiniz.

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