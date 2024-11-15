PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Cani koca ağaca bağladığı hamile eşini ve iki çocuğunu katletmişti: O katilin cezası belli oldu!

Hatay'da kan donduran vahşet! Dini nikahlı 7 aylık hamile eşini önce ağaca bağladı sonra gözlerinin önünde iki çocuğunu öldüren cani koca ardından eşini katletmişti. O katilin hükmü belli oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 15:34 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 15:34
Cani koca ağaca bağladığı hamile eşini ve iki çocuğunu katletmişti: O katilin cezası belli oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında korkunç bir olay yaşandı. 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'nın cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'nda çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

Katil Turgay Kaya (İHA)Katil Turgay Kaya (İHA)

KATİL DİNİ NİKAHLI EŞİ ÇIKTI

Av tüfeğiyle vurulan anne ve çocukların cansız bedenlerinin bulunmasının ardından olayın faali baba Turgay Kaya, JASAT ekipleri tarafından yakalanmıştı. Kaya'nın Selma Abacı'nın dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıkmıştı.

Dini nikahlı eşi tarafından katledilen Selma Abacı ve çocuğu (İHA)Dini nikahlı eşi tarafından katledilen Selma Abacı ve çocuğu (İHA)

Olayla ilgili İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Turgay Kaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Babası tarafından katledilen küçük çocuk (İHA)Babası tarafından katledilen küçük çocuk (İHA)

CANİYE 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

Sanık Kaya, mahkemede çocukların babası olduğunu kabul ederken, cinayetleri kendisinin gerçekleştirmediğini iddia etti.
Mahkeme heyeti, sanık Kaya'yı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

AĞACA BAĞLAYARAK VAHŞİCE KATLETMİŞ

Abacı ailesinin avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2024 tarihinde 7 aylık hamile Selma Abacı, 2 yaşındaki Kerim ve 1 yaşındaki Azad'ın kaybolduğuna dair annesi tarafından bir ihbarda bulunuldu. İhbar neticesinde günlerce yapılan arama sonucunda jandarmanın annenin 'Bu öldürmüştür' dediği Turgay Kaya'yı takip etmesi neticesinde olay ortaya çıktı. Gerçekten de yaylaya götürerek Selma Abacı'yı ağaca bağlayıp katletmiş, çocukları da onun gözünün önünde av silahıyla vurarak öldürmüştü. Ölüleri yok etmek için gübre taşırken jandarmanın takibi sonucunda ele geçirildi. Yakalandıktan sonra gözaltı aşamasında ilk olarak suçunu itiraf etti. Mütalaada kendisi hakkında TCK 82. maddenin canavarca hisle dini nikahlı eşi hamile Selma Abacı'yı ve kendini koruyamayacak derecede çocukları öldürmekten 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Depremden kaynaklı başka bir cezaevine nakledildi, İskenderun Cezaevi'nde değil" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’ndan SOROS tezgahında Türk yargısını karalama girişimi! Nedir bu Hukukun Üstünlüğü Endeksi? WJP ve kabarık fon listesi
Bu neyin hazırlığı... Yakalandılar: ABD destekli terör örgütü PKK/YPG kulesi! Gasp ettikleri arazilere diktiler...
Türk Telekom
Kamala Harris destekçilerinin Trump deliliği! Liberal kadınlardan seks grevi ve rahim aldırma çağrısı
Kandil’in APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan silah bırakmayız mesajı: CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsin
Yok artık Fener! Osimhen’i gölgede bırakacak Viktor Gyökeres hamlesi
İstanbul’da dehşete düşüren olay! Bebeğini biberonuna tiner koyarak öldürdü
İBB 5 yılda konserlere 6 milyar TL’den fazla para harcadı! Tek tek inceledik: Ekrem İmamoğlu İstanbullunun parasını böyle çarçur ediyor
Galatasaray’a tanıdık kaleci! Muslera sonrası o gelecek
İpucu geldi! İşte memurların yeni maaşları... Öğretmen, hemşire, polis kim ne kadar alacak?
Trump’ın Sağlık Bakanı aşı karşıtı Kennedy Jr! Palm Beach’te bakın hangi ünlü Türk’ün evini kiraladı
Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!
CANLI | Malatya 4.9 büyüklüğünde deprem! Rize 4.7 ile sallandı... Açıklamalar peş peşe
Emekli zammı için yeni ipucu geldi! Gözler o tarihte! Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
Kumarbaza kötü vatandaşa güzel haber... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Kararlılıkla uygumalaya devam ediyoruz
SON DAKİKA