Cani koca ağaca bağladığı hamile eşini ve iki çocuğunu katletmişti: O katilin cezası belli oldu!

AĞACA BAĞLAYARAK VAHŞİCE KATLETMİŞ

Abacı ailesinin avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2024 tarihinde 7 aylık hamile Selma Abacı, 2 yaşındaki Kerim ve 1 yaşındaki Azad'ın kaybolduğuna dair annesi tarafından bir ihbarda bulunuldu. İhbar neticesinde günlerce yapılan arama sonucunda jandarmanın annenin 'Bu öldürmüştür' dediği Turgay Kaya'yı takip etmesi neticesinde olay ortaya çıktı. Gerçekten de yaylaya götürerek Selma Abacı'yı ağaca bağlayıp katletmiş, çocukları da onun gözünün önünde av silahıyla vurarak öldürmüştü. Ölüleri yok etmek için gübre taşırken jandarmanın takibi sonucunda ele geçirildi. Yakalandıktan sonra gözaltı aşamasında ilk olarak suçunu itiraf etti. Mütalaada kendisi hakkında TCK 82. maddenin canavarca hisle dini nikahlı eşi hamile Selma Abacı'yı ve kendini koruyamayacak derecede çocukları öldürmekten 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Depremden kaynaklı başka bir cezaevine nakledildi, İskenderun Cezaevi'nde değil" dedi.