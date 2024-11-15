Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki ""Koca bir evreni içinde taşıyan insan, işte benin ilgi odağım" diyen, "Ayna" ve "İz Sürüsü" adlı filmlerin yönetmeni kimdir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: "Koca bir evreni içinde taşıyan insan, işte benin ilgi odağım" diyen, "Ayna" ve "İz Sürüsü" adlı filmlerin yönetmeni kimdir?

A: Sergey Ayzenştayn

B: Akira Kurosava

C: Roman Polanski

D: Andrey Tarkovski

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: D: Andrey Tarkovski