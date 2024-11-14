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Tekirdağ'da tarlada cesedi bulunmuştu! Suikast pazarlığına şahitliği sonu olmuş! İhbar mektubu ortaya çıktı

Tekirdağ’da bir tarlada ölü bulunan 52 yaşındaki Tuncay Çelikkaya’nın ihbar mektubu ortaya çıktı. Çelikkaya, mektubunda İsa Tanınmış isimli şahsın Beylikdüzü’ndeki bir doktora suikast pazarlığına şahit olduğunu başına bir şey gelmesi halinde sorumlunun bu kişi olduğunu yazdı. Mektup üzerine İsa Tanınmış tutuklandı.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 17:51 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 17:54
Tekirdağ’da tarlada cesedi bulunmuştu! Suikast pazarlığına şahitliği sonu olmuş! İhbar mektubu ortaya çıktı

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Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tuncay Çelikkaya, 7 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının polise kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı. Çelikkaya, 2 gün önce, kırsal Türkgücü ile Çeşmeli mahalleleri arasında, tarlada ölü bulundu.

İHBAR MEKTUBU KATİLİ YAKALATTI
Ölümü şüpheli bulan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Çelikkaya'nın evinde arama yapıldı, savcılığa iletilmek üzere bir ihbar mektubu bulundu.

SUİKAST PAZARLIĞINA ŞAHİT OLDU
İncelenen mektupta Çelikkaya'nın İsa Tanınmış adlı kişinin İstanbul Beylikdüzü'nde A.Ö. adlı doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğunu ve başına bir iş gelmesi halinde de sorumlusunun bu kişi olduğunu yazdığı görüldü. Mektup üzerine, İsa Tanınmış İstanbul'da yakalanıp Çorlu'ya getirildi.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanınmış, tutuklandı.

Boğulduğu değerlendirilen Tuncay Çelikkaya'nın kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından netleşecek.

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