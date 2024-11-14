İstanbul Esenyurt'ta 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ve 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen'in öldürüldüğü kand donduran tekel bayi cinayetine ilişkin davanın dördüncü duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşmada, Yunus Emre Erzen'in annesi Solmaz Erzen, babası Cantürk Erzen ve kuzeni Yusuf Erzen hazır bulundu. Sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Servet Özer ve Azat Özer ise duruşmaya SEGBİS yoluyla bağlanarak ifade verdi.

Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısı

"KARINCAYI BİLE ÖLDÜRMEDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Tarık Özer, şunları söyledi: "Böyle bir olaya bulaştığım için çok pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Oğlum 'baba' diye bağırınca koruma içgüdüsüyle Yunus Emre'nin bacaklarına sıktım.

Ben öldürmek amacıyla ateş etmedim. Ben hayatım boyunca karıncayı bile öldürmedim. Bir insanı nasıl öldüreyim? Emre ile benim bir sorunum yoktu. Servet ile aralarındaki olaya müdahil değilim. Batuhan Bayındır'ı tanımıyorum. Onu ben öldürmedim" ifadelerini kullandı.

Sanıklar savunma yaptı

"ŞİŞE İLE VURDUM"

Sanık Murat Özer, ise savunmasında kendini koruma iç güdüsüyle hareket ettiğini söylerken şu ifadeleri kullandı: "Yunus Emre Erzen elini silaha attıktan sonra kendimi koruma amaçlı tesadüfen orada elime geçen bir şişeyle vurdum. Adalet bekliyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum"

Sanık Servet Özer: ʺCinayeti planlamış olsam şortla gitmezdimʺ

"TASARLAMIŞ OLSAM ŞORTLA GİTMEZDİM"

Sanık Servet Özer ise savunmasında cinayeti tasarlamadığını vurgulayarak, "Cinayeti planlamış olsam şortla gitmezdim" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Benim ofisim tekele çok yakın. İddia edildiği gibi bir şey tasarlamış olsaydım, şortla gitmezdim. İnsan öldürmeye şortla mı gideceğim?

Hts kayıtları ortada benim elimde sigara dışında bir şey yok. Ben aylardır boşu boşuna tutukluyum. Benim müdahale ettiğim tek şey ikisini ayırmak. Ben 15 senedir oradayım. Herkes bunu çok iyi bilir"

"SADECE AMCAMI KORUMAK İSTEDİM"

Sanıklardan Azat Özer, ise duruşmada şunları söyledi: "Olay günü aracı ben kullanıyordum. Tekelin olduğu yer işlek bir cadde olduğu için oraya park edemezdim. O yüzden oraya park etmedim. Ben sadece amcamı korumak istedim. Mağdurum. Tahliyemi istiyorum"

Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısı

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin sürmesine, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol şartlarının devamına karar verirken duruşma, 21 Ocak tarihine ertelendi.