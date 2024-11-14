2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? Güncel Diyanet takvimi...

Ramazan ayı öncesi geri sayım sürüyor. Hicri Takvimdeki ilk 4 ayın geride kalmasıyla beraber gözler üç aylar başlangıcı ve Ramazan ayına çevrildi. Peki, yeni yılda Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2025 yılında Mart ayında başlayacak. Ramazan'ın 1. ve ilk orucun tutulacağı gün 1 Mart Cumartesi olacak.
(Takvim Foto Arşiv)
İLK ORUÇ NE ZAMAN?
28 Şubat Cuma'yı 1 Mart'a bağlayan gece ise ilk sahura kalkılacak. Milyonlarca Müslüman 1 Mart itibarıyla oruç ibadetine başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar oruç tutacak. 30 Mart Pazar günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü kutlanacak.