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2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? Güncel Diyanet takvimi...

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan öncesi geri sayım devam ederken "2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" ve "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorularının cevabı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeni yılda Ramazan Ayı başlangıç tarihi paylaşıldı. Peki, 2025 Ramazan Ayı ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? İşte Diyanet 2025 Takvimi ve merak edilen diğer detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:19 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:19
2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? Güncel Diyanet takvimi...

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Ramazan ayı öncesi geri sayım sürüyor. Hicri Takvimdeki ilk 4 ayın geride kalmasıyla beraber gözler üç aylar başlangıcı ve Ramazan ayına çevrildi. Peki, yeni yılda Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2025 yılında Mart ayında başlayacak. Ramazan'ın 1. ve ilk orucun tutulacağı gün 1 Mart Cumartesi olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

28 Şubat Cuma'yı 1 Mart'a bağlayan gece ise ilk sahura kalkılacak. Milyonlarca Müslüman 1 Mart itibarıyla oruç ibadetine başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar oruç tutacak. 30 Mart Pazar günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü kutlanacak.

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