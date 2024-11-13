Kayseri’de korkunç cinayet silsilesi! Katil zanlısından kan donduran açıklamalar

SANIKLARA CEZA YAĞDI Katil zanlısı kardeş ile oğlu ve eşinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, ağabeyini öldüren Yusuf Turhan 'a 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verirken, Bedirhan Turhan 'a ise 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Necla Turhan ise beraat etti.

Kayseri'de Mehmet ve Firdevs Turhan çiftinin katili Yusuf Turhan (İHA)

KATİL ZANLISI 32 YILDIR KAYIP KARDEŞİ İÇİN HAKİM KARŞISINDA



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada en son 1992 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; ağabeyi ve yengesini öldürdüğü olayın davasından tutuklu bulunan sanık Yusuf Turhan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve sanık avukatı katılırken, amcası tarafından annesi ve babası öldürülen yeğen Yusuf Turhan da hazır bulundu.

"ABİMİN EVİNDE KALDI"



Savunmasını yapan tutuklu sanık Yusuf Turhan, "Ben, annem, Mustafa ve ağabeyim Pire Mehmet lakaplı, Mehmet Turhan Adana'nın Hacıbey Mahallesi'ne gittik. Oranın muhtarını bulduk ve Ahmet Yaşar'ın yerini öğrendik. Ahmet Yaşar'ı evinden aldık ve Hacıbey Mahallesi'nden çıktık. Arabayı ağabeyim Mehmet Turhan sürüyordu. Issız bir yola girdi. Ağabeyim bir ip ile Ahmet Yaşar'ın elini bağladı. Ahmet Yaşar'ı darp etmişlerdi. O sırada Havva'nın adresini aldıklarını söylediler ve oradan Adana merkeze geldik. Ahmet Yaşar, Havva'nın Adana merkezde Alican isimli birinin yanında olduğunu söyledi. Adresi bulduk. Müstakil bir evdi ve eniştem Ahmet Yaşar'ın söylediği Alican isimli şahsı bulduk. Alican bizi içeriye davet etti ve Havva'nın evinde olmadığını bize söyledi. Evden çıktık ve arabaya bindik. Ağabeyim Mehmet Turhan 'Havva bu evde' dedi. 'İçeride 2 fincan kahve vardı. Bir tanesi yarım içilmişti' dedi. Bir saat sonra geri geldik. Yine kapıyı çaldık. Aynı kişi kapıyı açtı. Ağabeyim ve Mustafa da silahlarla eve hücum etti. Annem de evin içerisinde kız kardeşim Havva'yı arıyordu. Annem 'Havva'yı buldum' dedi. Havva'yı aldık ve oradan uzaklaştık ve Kayseri'ye geldik. Ağabeyim Mehmet Turhan, 'Havva benim evimde kalacak' dedi. Havva'da orada kaldı" ifadelerini kullandı.

"AĞABEYİM HAVVA'YI ÖLDÜRÜP, DENİZE ATTIĞINI SÖYLEDİ"



Turhan savunmasının devamında, "Ağabeyim Mehmet Turhan'ın evine gittim ve Havva'yı göremedim. Ağabeyime, 'Havva nerde?' diye sordum. Ağabeyim Almanya'ya gönderdiğini söyledi. Nasıl gönderdiğini sorduğumda 'Benim elim, kolum uzun oğlum' dedi. Bir hafta sonra tekrardan ağabeyimin evine gittim. Ağabeyime, 'Havva'dan haber var mı?' diye sordum. Ağabeyim de bana 'Havva'yı öldürdük. Denize attım' dedi. Bana bunu hiç kimseye söylemememi söyledi. Bu konuşmanın ardından çok korktum ve evden hemen çıktım. Daha sonra bu sözlerin duyulması üzerine ağabeyim bana 'Sen de bizim suç ortağımızsın, Havva'yı hep beraber öldürdük' dedi" diye konuştu.

"HALAMI ERKİLET'TE BİR MERAYA GÖMMÜŞLER"



Tanık yeğen Yusuf Turhan ise ifadesinde, "Bir gün amcam ben ve babam köye gidiyorduk. Kocasinan ilçesine bağlı olan Erkilet'te İpek Yolu diye bir yol var. Oradan geçtiğimiz sırada amcam babama 'Şuraya gidelim de kız kardeşine bir dua oku' dedi. Geçmişte de küçük halamı, Havva halamı gömdükleri yere götürmüşler. Orada darp etmişler. Köyden bir akrabamız oradan geçerken bunları görerek halamı kurtarmışlar. Yoksa diğer halamı da öldürüp oraya gömeceklermiş" dedi.



Mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.