İzmir’den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Farsça yazılmış 9 sayfalık not ortaya çıktı

İzmir'den sonra bir facia daha (İHA)

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İran'dan Türkiye'ye gelen 3 kardeş Güzeloba Mahallesi'nde eşyalı olarak bir daire kiraladı. Son olarak 27 Ekim tarihinde ülkelerinde bulunan aileleri ile görüşen 3 kardeşe yaklaşık 15 gündür yakınları ulaşamadı. Aile, Antalya'da ikamet eden İran uyruklu bir yakınlarından durumu haberdar ederek oğullarına ulaşmasını istedi.

POLİS ÇİLİNGİRLE GİRDİ

Ailenin isteği üzerine verilen adrese gelen Emrullah Esedi isimli İran vatandaşı, kapıyı çalmasına rağmen kardeşlere ulaşamadı. Ailenin ısrarı ile polis merkezine giden Esedi, ekiplerle birlikte Güzeloba Mahallesi'ndeki adrese geldi. Ev sahibinde bulunan yedek anahtar vasıtasıyla ikamete giren ekipler ev içerisinden ağır bir kokunun geldiğini fark etti.