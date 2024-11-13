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İzmir'den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Farsça yazılmış 9 sayfalık not ortaya çıktı

Türkiye İzmir'de 5 kardeşin yangında can vermesine ağlarken bir kan donduran haber de Antalya'dan geldi. Antalya Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polisler kapıyı çilingirle açarken aynı odada bulunan kardeşlerin 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Evde yapılan incelemelerde ise koli bandıyla kapı pençelerin kapatılıp tepside kömür yakıldığı ve Farsça yazılmış 9 sayfalık not bulundu.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:14 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 22:09
İzmir’den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Farsça yazılmış 9 sayfalık not ortaya çıktı

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Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8'inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İran'dan Türkiye'ye gelen 3 kardeş Güzeloba Mahallesi'nde eşyalı olarak bir daire kiraladı. Son olarak 27 Ekim tarihinde ülkelerinde bulunan aileleri ile görüşen 3 kardeşe yaklaşık 15 gündür yakınları ulaşamadı. Aile, Antalya'da ikamet eden İran uyruklu bir yakınlarından durumu haberdar ederek oğullarına ulaşmasını istedi.

Antalya'da 3 İranlı kardeş yaşadıkları evde ölü bulundu

POLİS ÇİLİNGİRLE GİRDİ
Ailenin isteği üzerine verilen adrese gelen Emrullah Esedi isimli İran vatandaşı, kapıyı çalmasına rağmen kardeşlere ulaşamadı. Ailenin ısrarı ile polis merkezine giden Esedi, ekiplerle birlikte Güzeloba Mahallesi'ndeki adrese geldi. Ev sahibinde bulunan yedek anahtar vasıtasıyla ikamete giren ekipler ev içerisinden ağır bir kokunun geldiğini fark etti.

Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu (İHA)Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu (İHA)

CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTILAR
Bir odanın kapısının arkadan kilitlenmesi nedeniyle içeri girmekte zorlanan ekipler kapıyı açtıklarında, isimlerinin Mohammed Reza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33) olduğu öğrenilen 3 kardeşin cansız bedenleri ile karşılaştı.

Polis kapıyı çilingirle açtı (İHA)Polis kapıyı çilingirle açtı (İHA)

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER
İlk belirlemelere göre, kardeşlerin İran uyruklu ve 30'lu yaşlarda olduğu ve yaklaşık 10 gün önce öldükleri tespit edildi.

Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu (İHA)Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu (İHA)

BORSADA YÜKLÜ MİKTARDA PARA KAYBETMİŞLER
Adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini ve bu nedenle hayatlarına son verdiklerini yazdıkları bir not bulundu. 3 kardeşin ikamet içerisindeki bir odanın kapı ve camlarını hava geçirmeyecek şekilde bantladıktan sonra içeride kömür yaktıkları ve içeriyi kaplayan dumanla toplu şekilde hayatlarına son verdikleri öğrenildi.

Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu (İHA)Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu (İHA)

9 SAYFALIK FARSÇA YAZILI NOT BULUNDU
Öte yandan olaya ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğünden yazılı bir açıklama geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelindiğinde 3 erkek cesedi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cesetler üzerinde ve ikamet içinde yapılan aramalarda İran pasaportları olan M.Y. , M.Y. ve A.Y. isimli şahısların kimlik bilgilerine ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde ikametin kapı ve pencerelerinin koli bandı ile kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüştür. Ayrıca odada bulunan Farsça yazılmış 9 sayfalık notun çevirisi yapıldığında, şahısların ticari ilişkileri nedeniyle borçlarından bahsedildiği anlaşılmış olup, adli soruşturma devam etmektedir."

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