Şans için 4 yapraklı yoncaya ihtiyacınız yok! Tek yapmanız gereken her sabah...

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Şanslı bir gün geçirmek için hayatınızda büyük değişiklikler yapmanıza gerek yok. Peki nedir bir günü keyifli ve uğurlu yapan? Günlük rutininize ekleyeceğiniz küçük alışkanlıklarla bunun yanıtını bulabilirsiniz. İşte size birkaç ipucu...

(Takvim Foto Arşiv) Yanınızda şans getirdiğine inandığınız bir şey taşıyın Sabahları sizin için anlam taşıyan özel bir objeyi bir taş, kolye veya bileklik gibi yanınıza alarak güne başlayabilirsiniz. Objeyi elinizde tutarken bir dilek tutun ve o günün size şans getireceğine inanın. İnanç ve pozitif enerji şansı çekmek için güçlü araçlardır.