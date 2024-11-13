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Boy ortalamasında Türkiye’nin en kısa şehirleri açıklandı: Yan yana olan 4 şehrin boy ortalaması 1.70'in altında

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılında yayımladığı verilere göre, Türkiye’nin en kısa boylu şehirleri açıklandı. Erkeklerin boy ortalamasının 170 santimetrenin altında kaldığı iller arasında, Karadeniz Bölgesi'nde yan yana dizilmiş dört şehir dikkat çekiyor. Türkiye'nin en kısa boylu ili olarak belirlenen Rize’yi, sırasıyla Ordu, Trabzon ve Giresun takip ederken, listede Karadeniz dışında yalnızca Şanlıurfa yer aldı. Uzmanlar, bu durumun genetik ve coğrafi faktörlerle ilişkili olabileceğini belirtiyor.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 22:47 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 22:47
Boy ortalamasında Türkiye’nin en kısa şehirleri açıklandı: Yan yana olan 4 şehrin boy ortalaması 1.70’in altında

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan 2024 yılı verileri, Türkiye'deki bölgesel boy farklılıklarını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, Türkiye'de erkeklerin boy ortalaması açısından en kısa olan beş il belirlendi. İlk sırayı alan Rize'nin ardından Ordu, Trabzon, Giresun ve Şanlıurfa listede yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde yan yana sıralanan bu dört ilin, genetik ve coğrafi faktörlerin etkisiyle öne çıktığına işaret ediliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TÜRKİYE'NİN EN KISA BOYLU 5 ŞEHRİ BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan son ölçümlerin sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre, Türkiye'de erkeklerin boy ortalamasının 170 santimetrenin altında kaldığı 5 il belirlendi. Dikkat çekici bir şekilde, bu illerin dördü Karadeniz Bölgesi'nde ve birbirine komşu olarak sıralandı.

EN KISA BOYLU ŞEHİRLER LİSTESİ

Rize: Türkiye'nin en kısa boylu erkek nüfusuna sahip şehri olarak belirlendi. Rize'de erkeklerin boy ortalaması 170 santimetrenin altında kaldı.

Ordu: Listede ikinci sırada yer alan Ordu, benzer şekilde düşük boy ortalamasıyla dikkat çekti.

Trabzon: Üçüncü sırada yer alan Trabzon da komşu iller arasındaki yerini aldı.

Giresun: Dördüncü sırada bulunan Giresun, Karadeniz Bölgesi'ndeki kısa boy ortalamasına sahip illerden biri olarak kaydedildi.

Şanlıurfa: Karadeniz Bölgesi dışında, 170 santimetrenin altında boy ortalamasına sahip tek şehir olarak listede yer aldı.

GENETİK VE COĞRAFİ FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Uzmanlar, bu illerin dördünün birbirine komşu olmasının genetik ve coğrafi faktörlerin boy uzunluğunu etkileyebileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Bölgenin iklimi, beslenme alışkanlıkları ve genetik yapısı, insanların fiziksel özellikleri üzerinde önemli bir rol oynuyor.

Beslenme Uzmanı Dr. Ayşe Demir, "Karadeniz Bölgesi'nin beslenme alışkanlıkları ve coğrafi koşulları, büyüme ve gelişme üzerinde etkili olabilir. Özellikle deniz ürünleri tüketimi ve dağlık arazi yapısı, besin çeşitliliğini etkileyebilir" dedi.

Genetik Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise, "Aileden gelen genetik özellikler, boy uzunluğunda belirleyici bir faktördür. Aynı bölgede yaşayan insanların gen havuzları benzerlik gösterdiği için bu tür sonuçlar ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.

KARADENİZ BÖLGESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Bu sonuçlar, Karadeniz Bölgesi'nin erkeklerde en kısa boy ortalamasına sahip bölge olduğunu gösteriyor. Bölgenin coğrafi yapısı, iklim koşulları ve yaşam tarzı gibi faktörler, insanların fiziksel gelişimini etkileyebiliyor.

ŞANLIURFA'NIN DURUMU

Karadeniz Bölgesi dışında listede yer alan Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Bu durum, farklı bölgelerde benzer boy ortalamalarının olabileceğini ve bölgesel faktörlerin yanı sıra sosyoekonomik etkenlerin de önemli olduğunu gösteriyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Sosyolog Dr. Elif Kaya, "Bölgesel farklılıklar sadece coğrafi değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik faktörlerle de ilgilidir. Eğitim, sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam standartları da fiziksel gelişimi etkileyen önemli unsurlardır" ifadelerini kullandı.

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