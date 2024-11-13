Boy ortalamasında Türkiye’nin en kısa şehirleri açıklandı: Yan yana olan 4 şehrin boy ortalaması 1.70’in altında

Giresun: Dördüncü sırada bulunan Giresun, Karadeniz Bölgesi'ndeki kısa boy ortalamasına sahip illerden biri olarak kaydedildi. Şanlıurfa: Karadeniz Bölgesi dışında, 170 santimetrenin altında boy ortalamasına sahip tek şehir olarak listede yer aldı. GENETİK VE COĞRAFİ FAKTÖRLERİN ETKİSİ Uzmanlar, bu illerin dördünün birbirine komşu olmasının genetik ve coğrafi faktörlerin boy uzunluğunu etkileyebileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Bölgenin iklimi, beslenme alışkanlıkları ve genetik yapısı, insanların fiziksel özellikleri üzerinde önemli bir rol oynuyor. Beslenme Uzmanı Dr. Ayşe Demir, "Karadeniz Bölgesi'nin beslenme alışkanlıkları ve coğrafi koşulları, büyüme ve gelişme üzerinde etkili olabilir. Özellikle deniz ürünleri tüketimi ve dağlık arazi yapısı, besin çeşitliliğini etkileyebilir" dedi. Genetik Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise, "Aileden gelen genetik özellikler, boy uzunluğunda belirleyici bir faktördür. Aynı bölgede yaşayan insanların gen havuzları benzerlik gösterdiği için bu tür sonuçlar ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.

KARADENİZ BÖLGESİ'NİN ÖZELLİKLERİ Bu sonuçlar, Karadeniz Bölgesi'nin erkeklerde en kısa boy ortalamasına sahip bölge olduğunu gösteriyor. Bölgenin coğrafi yapısı, iklim koşulları ve yaşam tarzı gibi faktörler, insanların fiziksel gelişimini etkileyebiliyor. ŞANLIURFA'NIN DURUMU Karadeniz Bölgesi dışında listede yer alan Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Bu durum, farklı bölgelerde benzer boy ortalamalarının olabileceğini ve bölgesel faktörlerin yanı sıra sosyoekonomik etkenlerin de önemli olduğunu gösteriyor.