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Türkiye'nin en güvenli şehirleri açıklandı! AFAD listeyi paylaştı: İşte deprem riski en düşük iller...

17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde yaşanan büyük depremler Türkiye'nin jeolojik yapısının getirdiği "deprem gerçeğini" acı bir şekilde hatırlattı. Fay hatlarının aktif olduğu bu coğrafyada her vatandaş güvenli yaşam alanlarını merak ediyor. AFAD'ın hazırladığı Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası bu konuda önemli bir rehber niteliğinde. Haritaya göre bazı şehirler deprem riski açısından diğerlerine göre daha güvenli konumda bulunuyor. İşte o şehirler ve nedenleri...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:23 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:23
Türkiye’nin en güvenli şehirleri açıklandı! AFAD listeyi paylaştı: İşte deprem riski en düşük iller...

AFAD'ın hazırladığı Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası'na göre Türkiye'deki farklı fay hatları ve deprem risk seviyeleri gün yüzüne çıktı. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan ülkemizde bazı iller deprem riski açısından daha güvenli konumda yer alıyor. İşte, Türkiye'nin deprem riski en düşük şehirleri...

Türkiye’nin en güvenli şehirleri açıklandı! AFAD listeyi paylaştı: İşte deprem riski en düşük iller...

Karaman: 5. Derece Deprem Bölgesi

Karaman, Türkiye'nin deprem riski en düşük illerinden biri olarak dikkat çekiyor. İl genelindeki tüm bölgeler 5. derece deprem bölgesinde yer alırken, sadece küçük bir kısmı 4. derece deprem riski taşıyor. Bu özellikleriyle Karaman, doğal afetler açısından güvenli bir yerleşim alanı olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin en güvenli şehirleri açıklandı! AFAD listeyi paylaştı: İşte deprem riski en düşük iller...

Kırklareli: Fay Hattına Uzak, 4. Derece Riskli Bölge

Kırklareli, fay hatlarından uzakta yer alması ve 4. derece deprem riski taşımasıyla güvenli bir şehir olarak değerlendiriliyor. Coğrafi konumu ve yer altı yapısı nedeniyle Kırklareli, Türkiye'nin en az deprem riski taşıyan bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

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