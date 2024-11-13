Türkiye’nin en güvenli şehirleri açıklandı! AFAD listeyi paylaştı: İşte deprem riski en düşük iller...

AFAD'ın hazırladığı Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası'na göre Türkiye'deki farklı fay hatları ve deprem risk seviyeleri gün yüzüne çıktı. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan ülkemizde bazı iller deprem riski açısından daha güvenli konumda yer alıyor. İşte, Türkiye'nin deprem riski en düşük şehirleri...

Karaman: 5. Derece Deprem Bölgesi Karaman, Türkiye'nin deprem riski en düşük illerinden biri olarak dikkat çekiyor. İl genelindeki tüm bölgeler 5. derece deprem bölgesinde yer alırken, sadece küçük bir kısmı 4. derece deprem riski taşıyor. Bu özellikleriyle Karaman, doğal afetler açısından güvenli bir yerleşim alanı olarak öne çıkıyor.