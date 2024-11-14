Ölüme kadar götürüyor! Karbonmonoksit zehirlenmesi nedir?

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Her yıl özellikle kış aylarında yanlış ısıtıcı kullanımı arttıkça üzücü sonuçlar yaşanabiliyor. Uzmanlar karbonmonoksit zehirlenmesini önlemek için baca temizliği ve doğru ısınma yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

(Takvim Foto Arşiv) Yanlış ısınma tekniklerine dikkat Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Müdahale Müdürü Mehmet Yıldırım, soba ve ateşli ısıtıcıların yanlış kullanımı konusunda uyarıyor. Açıklamaya göre özellikle küçük alanlarda soba kullanılmaması ve mangal gibi ısıtıcıların kesinlikle iç mekanlarda yakılmaması vurgulanıyor. Yıldırım, soba borularının ve bacaların düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini de belirtiyor. Öte yandan sobanın üstten yakıldığında daha verimli çalıştığı ve karbonmonoksit salınımını azalttığı paylaşılıyor.