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Ölüme kadar götürüyor! Karbonmonoksit zehirlenmesi nedir?

Yanlış ısınma teknikleri ne yazık ki ölüme kadar götürebiliyor. Peki kış mevsimiyle birlikte artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmesi nedir, belirtileri nelerdir? Karbonmonoksit zehirlenmesi nasıl önlenir? İşte konuya ilişkin önem arz eden detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:43
Ölüme kadar götürüyor! Karbonmonoksit zehirlenmesi nedir?

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Her yıl özellikle kış aylarında yanlış ısıtıcı kullanımı arttıkça üzücü sonuçlar yaşanabiliyor. Uzmanlar karbonmonoksit zehirlenmesini önlemek için baca temizliği ve doğru ısınma yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yanlış ısınma tekniklerine dikkat

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Müdahale Müdürü Mehmet Yıldırım, soba ve ateşli ısıtıcıların yanlış kullanımı konusunda uyarıyor. Açıklamaya göre özellikle küçük alanlarda soba kullanılmaması ve mangal gibi ısıtıcıların kesinlikle iç mekanlarda yakılmaması vurgulanıyor. Yıldırım, soba borularının ve bacaların düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini de belirtiyor. Öte yandan sobanın üstten yakıldığında daha verimli çalıştığı ve karbonmonoksit salınımını azalttığı paylaşılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Karbonmonoksit zehirlenmesi neden olur?

Karbonmonoksit yalnızca sobalardan değil şofben gibi gazla çalışan cihazlardan da çıkabilir. Baca sisteminin düzgün çalışmaması veya havalandırma eksikliği zehirlenmelere yol açabilir. Yıldırım, şofbenlerin banyo dışında havalandırması iyi olan bir odada kullanılmasını öneriyor. Ayrıca soba kullanılan odalarda mutlaka havalandırma sağlanmalı ve oksijen girişi olmalıdır. Aksi takdirde karbonmonoksit birikerek ölümcül sonuçlara yol açabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uyarı cihazları kullanılmalı

Karbonmonoksit kokusuz ve renksiz olduğu için fark edilmesi oldukça zordur. Yıldırım soba ve gazlı cihazların bulunduğu ortamlarda karbonmonoksiti algılayıp erken uyarı veren cihazlar kullanılması gerektiğini vurguluyor. Bu cihazlar karbonmonoksit seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştığında alarm verir böylece zehirlenmelerin önüne geçilebilir.

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