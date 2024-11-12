Uzman Çavuşlar Günü ne zaman, bugün mü? 12 Kasım kahramanlık dolu Uzman Çavuşlar Günü mesajları ve sözleri 2024!

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"Her operasyonda ön saflarda yer alan, en çok şehit veren kahraman uzman çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü'nü kutluyoruz. Onların fedakarlıkları, milletimizin güvenliği için vazgeçilmezdir."

Kahraman Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun.

Başta Şehit ve Gazi Uzman Çavuşlarımız olmak üzere tüm Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun.

Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için... "12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun"