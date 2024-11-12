Uzman Çavuşlar Günü ne zaman, bugün mü? 12 Kasım kahramanlık dolu Uzman Çavuşlar Günü mesajları ve sözleri 2024!

Sosyal medya kullanıcıları bu kahraman askerlerin fedakarlıklarını vurgulayarak onlara olan teşekkürlerini dile getiriyor.
Sosyal medya kullanıcıları bu kahraman askerlerin fedakarlıklarını vurgulayarak onlara olan teşekkürlerini dile getiriyor.
Uzman Çavuşlar Günü Ne Zaman?
Her yıl 12 Kasım uzman çavuşlar günü olarak kutlanır. Güvenlik güçlerinin başta terörle mücadele olmak üzere gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, halk tarafından takdir edilmekte ve bu özel gün sosyal medyada çeşitli mesajlarla kutlanmaktadır.
Uzman Çavuşlar Günü Mesajları
İşte sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan Uzman Çavuşlar Günü mesajları;
"Vatan için canını feda eden, güvenliğimiz için her türlü zorluğa göğüs geren uzman çavuşlarımıza minnettarız. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü'nüz kutlu olsun."
"Büyük bir azimle, fedakârca görev yapan tüm uzman çavuşlarımıza selam olsun. Vatan size minnettardır."
"Sizlerin sayesinde güvenliğimiz sağlanıyor. 12 Kasım, kahraman uzman çavuşlarımızın günü olsun."
"Her operasyonda ön saflarda yer alan, en çok şehit veren kahraman uzman çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü'nü kutluyoruz. Onların fedakarlıkları, milletimizin güvenliği için vazgeçilmezdir."
Kahraman Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun.
Başta Şehit ve Gazi Uzman Çavuşlarımız olmak üzere tüm Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun.
Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için... "12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun"
Vatan için ölmekse kaderim; böyle kaderin ellerinden öperim Diyen YİĞİTLERDİR. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü Kutlu olsun.
Rütbe var; yazılır,mezar taşına; zaman sellerinde, aşınır gider. Rütbe var; yazılır cennet arşına; sonsuzdan sonsuza, taşınır gider.
Her operasyon da önden giden ve en çok şehid veren Kahraman Uzman Çavuşlarımızın "12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü" kutlu olsun.