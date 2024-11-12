Konya’da 4 katlı binanın zemin katında çökme! Bina mühürlendi

Konya 'da bir binanın zemin katında bulunan dairede kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler daire sakinlerini ve binada yaşayanları tahliye etti. Bina mühürlendi.

Çökmenin yaşadığı binada yaşayanlar tahliye edildi (DHA)

TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzere adrese polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.