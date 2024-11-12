Konya’da 4 katlı binanın zemin katında çökme! Bina mühürlendi

Konya'da bir binanın zemin katında bulunan dairede kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler daire sakinlerini ve binada yaşayanları tahliye etti. Bina mühürlendi.
Konya'da bir binanın zemin katında bulunan dairede kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler daire sakinlerini ve binada yaşayanları tahliye etti. Bina mühürlendi.
MUTFAK KISMI ÇÖKTÜ
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi.
Pınarbaşı Mahallesi 153535. Sokak'ta, Ayşe T'nin oturduğu dairenin mutfağı, bodrum kata çöktü.
TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzere adrese polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.
BİNA MÜHÜRLENDİ
Bina, Seydişehir Belediyesi zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.