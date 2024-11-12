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Konya'da 4 katlı binanın zemin katında çökme! Bina mühürlendi

Konya'da 4 katlı bir binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler önce daire sakinlerini ardından binadaki diğer yaşayanları tahliye etti. Bina mühürlendi.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 09:07 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 09:17
Konya’da 4 katlı binanın zemin katında çökme! Bina mühürlendi

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Konya'da bir binanın zemin katında bulunan dairede kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler daire sakinlerini ve binada yaşayanları tahliye etti. Bina mühürlendi.

Binanın mutfak bölümü bodrum kata çöktü (AA)Binanın mutfak bölümü bodrum kata çöktü (AA)

MUTFAK KISMI ÇÖKTÜ

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede kısmi çökme meydana geldi.
Pınarbaşı Mahallesi 153535. Sokak'ta, Ayşe T'nin oturduğu dairenin mutfağı, bodrum kata çöktü.

4 katlı binanın zemin katında çökme!

Çökmenin yaşadığı binada yaşayanlar tahliye edildi (DHA)Çökmenin yaşadığı binada yaşayanlar tahliye edildi (DHA)

TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzere adrese polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, daire sahibini ve iki çocuğunu, ardından da binada diğer yaşayanları tahliye etti.

Kısmi çökmenin yaşandığı bina ekipler tarafından mühürlendi (AA)Kısmi çökmenin yaşandığı bina ekipler tarafından mühürlendi (AA)

BİNA MÜHÜRLENDİ

Bina, Seydişehir Belediyesi zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.

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