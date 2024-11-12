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Hac kesin kayıtları için son gün ne zaman 2024? 1-2-3-4 kişilik hac konaklama ücretleri ne kadar oldu? Pasaport işlemleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı hac kura sonuçlarını açıkladı. Kura sonuçlarının duyurulmasının ardından hacı adayları için kesin kayıt süreci başladı. Hac kayıtları e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 09:34 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 09:40
Hac kesin kayıtları için son gün ne zaman 2024? 1-2-3-4 kişilik hac konaklama ücretleri ne kadar oldu? Pasaport işlemleri...

İÇİNDEKİLER

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Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac ibadeti için başvuru sürecini başlattı. Hac ibadetini ilk kez yerine getirecek olan adaylar için ön kayıt başvuruları 4 Kasım 2024 tarihinde başladı. Diyanet hacı adaylarının başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
SON GÜN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kuralarında ismi çıkanların kesin kayıtlarını 15 Kasım'a kadar yapabileceğini bildirdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kayıt işlemi için https://turkiye.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz

Bu ekranda T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek Giriş Yap butonunu tıklayınız.

e-Devlet arama kısmına "Hac İşlemleri" yazınız.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Devam etmek için üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.

Ardından ''Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum'' alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

HAC KESİN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KONAKLAMA ÜCRETLERİ

1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ
4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR
3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR
2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR

• 2025 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.

• Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HAC PASAPORT İŞLEMLERİ

Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlik süresinin en az 30 Kasım 2025 tarihine kadar olması gerekmektedir.

• Bu sebeple yeni pasaport alacak veya güncelleyecek olanların il ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım 2024 tarihinden sonra müracaat etmesi ve en az 1 yıl geçerli pasaport çıkarmaları gerekmektedir.

HAC ÜCRETLERİ VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

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