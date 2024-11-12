Hac kesin kayıtları için son gün ne zaman 2024? 1-2-3-4 kişilik hac konaklama ücretleri ne kadar oldu? Pasaport işlemleri...

• Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

Devam etmek için üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız. Ardından ''Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum'' alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

(Takvim Foto Arşiv)

HAC PASAPORT İŞLEMLERİ

• Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlik süresinin en az 30 Kasım 2025 tarihine kadar olması gerekmektedir.

• Bu sebeple yeni pasaport alacak veya güncelleyecek olanların il ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım 2024 tarihinden sonra müracaat etmesi ve en az 1 yıl geçerli pasaport çıkarmaları gerekmektedir.

HAC ÜCRETLERİ VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ