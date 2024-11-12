Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yüzlerce yıl hapisle yargılanıyor!

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanık Cafer Çolak ise savunmasında, 'Ben bu şirkete başladığımda güvenlik görevlisiydim. Beni bu şirkete Suat dahil etti. Suat'ı mahalleden tanıyorum. Finans müdürü olarak çıktım' ifadelerini kullandı.