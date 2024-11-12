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Yanlış operasyon yüzünden midesini kaybeden adam feryat etti!

Bağırsak tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye giden İlker Ergün, yanlış operasyon sonucu midesini kaybetti. “Tedavi olamıyorum” diye feryat etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Yanlış operasyon yüzünden midesini kaybeden adam feryat etti!

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İstanbul'da bağırsak tıkanıklığı şikayetiyle 2 yıl önce Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye giden İlker Ergün (37), yanlış müdahale sonucu midesini ve kalın bağırsağının bir kısmını kaybetti. 2022'den bu yana 14 kez bıçak altına yattı. Ergün'ün sağlık durumu günden güne kötüleşti. 100 kilodan 52 kiloya kadar düştü. İlker Ergün, bir an önce sağlığına kavuşmak istediğini söyledi.

"MİDEM NEREDE"
Ergün, doktora sordum,"Midem nerede" o da bana "Çöpe attım, öyle olması gerekiyordu" dedi. Çok uzun süredir tedavi gördüğünü belirten İlker Ergün,"SGK sisteminde hala midem var görünüyor, çünkü rapor sahte. Verdikleri hiçbir evrak doğru değil. Savcılığa da şikâyette bulundum. Hala ifadeleri alınmadı"şeklinde konuştu.

"30 MİLYON HARCADIM"
Hiçbir devlet hastanesi hasta olarak beni kabul etmiyor, tedavi olamıyorum. Elimde midemin ve bağırsağımın olmadığına dair raporu uzattığımda 'Bu sistemde yok, işlem yapamayız' diyorlar. Şu ana kadar resmi faturalı 30 milyona yakın harcama yaptım. Mağdurum" diyerek isyan etti.

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