Ölüdeniz’de başına paraşütçü düştü

Fethiye'nin Ölüdeniz semtinde ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki Lily Nichol, öğle yemeği yediği sırada tepesine yamaç paraşütüyle inen bir pilot yüzünden ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında dört çatlak var. BBC'ye konuşan Lily'nin annesi Lyndsey Logan, kızının masrafları için hastaneye yaklaşık iki milyon TL (45 bin sterlin) ödemeleri gerektiğini söyledi. Omurgasındaki yaralanma yüzünden başka bir yere nakli gerçekleştirilemeyen Lily Nichol için ailesi online bir bağış kampanyası başlattı.

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