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Beyoğlu'nda satırlı saldırgan dehşet saçtı! Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Beyoğlu'nda bir restoran işletmecisine mülk sahibi tarafından açılan tahliye davası açıldı. Açılan dava sonrası mülk sahibinin kardeşi tarafından işletme sahibi ve çalışanları satırlı saldırıya uğradı. Satırlı saldırganın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 12:40 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 13:03
Beyoğlu’nda satırlı saldırgan dehşet saçtı! Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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İstanbul Beyoğlu'nda bir restoran işletmecisi, mülk sahibi tarafından açılan tahliye davası sonrası mülk sahibinin kardeşi tarafından satırlı saldırıya uğradı. Satırlı saldırganın şahsın dehşet saçan hareketleri ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Satırlı saldırgan restoranda dehşet saçtı (DHA)Satırlı saldırgan restoranda dehşet saçtı (DHA)
Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, oturma ve iş yeri işletme izni olan İran uyruklu Soohasadat Mojsenalhosseini isimli kadın, restoranı geçtiğimiz günlerde 6 aylık ödemesini yaparak kiraladı.

Satırlı saldırgan güvenlik kamerasına böyle yansıdı (DHA)Satırlı saldırgan güvenlik kamerasına böyle yansıdı (DHA)
HAKARET SONRASI TAHLİYE
İddiaya göre mülk sahipleri; kadının kendilerine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine emniyette ifadesi alınan kadın daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından restoran işletmecisi kadın serbest bırakıldı.
Bunun üzerine mülk sahipleri kiracının durumundan dolayı restoranın tahliye edilme davası açtı. Kadın daha sonra restoranına geri dönerek tekrardan işletmeye başladı.

Saldırganın satırı çıkardığı o anlar (DHA)Saldırganın satırı çıkardığı o anlar (DHA)

SATIRLI DEHŞET!
Mülk sahiplerinin kardeşi olan Erkan E., dün akşam saatlerinde restoranı geldi. İşletme sahibi kadını ve restoran çalışanlarını tehditler eden Erkan E., daha sonra belinden çıkarttığı satırla saldırmaya başladı.
Saldırgan elindeki satırla iş yerine zarar verdi. İş yeri çalışanı tarafından çekpasla kovalanan saldırgan daha sonra dışarıya çıkarıldı.

Restoran çalışanlarının saldırgana müdahale ettiği o anlar (DHA)Restoran çalışanlarının saldırgana müdahale ettiği o anlar (DHA)

O ANLAR KAMERADA!

Dehşet anlarının yaşandığı o esnada restoran içerisinde bulunan müşteriler panikle kaçışmaya başladı.
O anlar restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

Satırlı saldırgan restoranda dehşet saçtı (DHA)Satırlı saldırgan restoranda dehşet saçtı (DHA)

SATIRLI SALDIRGAN ADLİYEDE
İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri satırlı saldırganı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen saldırgan Erkan E.'ye ifadesi alınarak "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Satırlı saldırgan Erkan E.'nin "hakaret" suçundan şikayetçi olduğu kadın da işlemlerinin yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Restoran sahibi avukatı Hakan Akkaya (DHA)Restoran sahibi avukatı Hakan Akkaya (DHA)

İŞLETMEYİ TERK ETTİLER
Olay ile ilgili açıklama yapan restoran sahibi kadının avukatı Hakan Akkaya, "Bugün akşam saat 21:30 sıralarında Tomtom Mahallesinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı. Bu satırlı saldırgan dehşetinde mülk sahibi ve kiracısı arasındaki bir meseleden kaynaklanıyor. Mülk sahibinin işletmeye gelerek belinde saklamış olduğu satırı çıkartıp müşterilere ve işletmeciye saldırması neticesinde sonuçlandı. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken ancak mülkte maddi zarar meydana geldi. Bununla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Müşteriler yaşanan korku neticesinde işletmeyi terk etti" dedi.

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