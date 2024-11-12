Beyoğlu’nda satırlı saldırgan dehşet saçtı! Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Saldırganın satırı çıkardığı o anlar (DHA)
SATIRLI DEHŞET!
Mülk sahiplerinin kardeşi olan Erkan E., dün akşam saatlerinde restoranı geldi. İşletme sahibi kadını ve restoran çalışanlarını tehditler eden Erkan E., daha sonra belinden çıkarttığı satırla saldırmaya başladı.
Saldırgan elindeki satırla iş yerine zarar verdi. İş yeri çalışanı tarafından çekpasla kovalanan saldırgan daha sonra dışarıya çıkarıldı.
Restoran çalışanlarının saldırgana müdahale ettiği o anlar (DHA)
O ANLAR KAMERADA!
Dehşet anlarının yaşandığı o esnada restoran içerisinde bulunan müşteriler panikle kaçışmaya başladı.
O anlar restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.
Satırlı saldırgan restoranda dehşet saçtı (DHA)
SATIRLI SALDIRGAN ADLİYEDE
İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri satırlı saldırganı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen saldırgan Erkan E.'ye ifadesi alınarak "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
Satırlı saldırgan Erkan E.'nin "hakaret" suçundan şikayetçi olduğu kadın da işlemlerinin yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Restoran sahibi avukatı Hakan Akkaya (DHA)
İŞLETMEYİ TERK ETTİLER
Olay ile ilgili açıklama yapan restoran sahibi kadının avukatı Hakan Akkaya, "Bugün akşam saat 21:30 sıralarında Tomtom Mahallesinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı. Bu satırlı saldırgan dehşetinde mülk sahibi ve kiracısı arasındaki bir meseleden kaynaklanıyor. Mülk sahibinin işletmeye gelerek belinde saklamış olduğu satırı çıkartıp müşterilere ve işletmeciye saldırması neticesinde sonuçlandı. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken ancak mülkte maddi zarar meydana geldi. Bununla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Müşteriler yaşanan korku neticesinde işletmeyi terk etti" dedi.