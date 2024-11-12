Beyoğlu’nda satırlı saldırgan dehşet saçtı! Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

SATIRLI DEHŞET! Mülk sahiplerinin kardeşi olan Erkan E ., dün akşam saatlerinde restoranı geldi. İşletme sahibi kadını ve restoran çalışanlarını tehditler eden Erkan E., daha sonra belinden çıkarttığı satırla saldırmaya başladı. Saldırgan elindeki satırla iş yerine zarar verdi. İş yeri çalışanı tarafından çekpasla kovalanan saldırgan daha sonra dışarıya çıkarıldı.

Restoran sahibi avukatı Hakan Akkaya (DHA)

İŞLETMEYİ TERK ETTİLER

Olay ile ilgili açıklama yapan restoran sahibi kadının avukatı Hakan Akkaya, "Bugün akşam saat 21:30 sıralarında Tomtom Mahallesinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı. Bu satırlı saldırgan dehşetinde mülk sahibi ve kiracısı arasındaki bir meseleden kaynaklanıyor. Mülk sahibinin işletmeye gelerek belinde saklamış olduğu satırı çıkartıp müşterilere ve işletmeciye saldırması neticesinde sonuçlandı. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken ancak mülkte maddi zarar meydana geldi. Bununla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Müşteriler yaşanan korku neticesinde işletmeyi terk etti" dedi.