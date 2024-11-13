Türkiye geneline hava durumu uyarısı! Kış kapıya dayandı üstüne zili de çaldı! Kar ve sağanak yağış alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hafta sonuna doğru sıcaklıkların 4-5 derece birden düşeceğini duyurdu. Türkiye'yi etkisi altına alacak bu soğuk hava dalgasıyla birlikte, yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Vatandaşlara hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları ve dikkatli hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.

KIŞ KAPIDA: TÜRKİYE GENELİNDE SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR 🌨️ Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Kasım ayıyla birlikte hissedilir derecede düşen sıcaklıkların bazı bölgelerde kar yağışı ve sağanak olarak geri döneceği bildirildi. Özellikle İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış beklentisi sebebiyle dikkatli olunması istendi.