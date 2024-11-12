Kasım ayı dolunayı ne zaman, saat kaçta 2024? Boğa dolunayı hangi burçları etkileyecek? 12 burç yorumu!

Kasım ayı dolunayı, 12 burcun tamamını farklı şekillerde etkileyecek. Boğa'nın temsil ettiği konfor, güvenlik ve maddi refah temaları, bu dolunayda hayatımızda öne çıkacak. Özellikle uzun vadeli yatırımlar ve güvene dayalı ilişkiler yeniden sorgulanabilir.

(Takvim Foto Arşiv)

DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasım ayı dolunayı 15 Kasım Cuma günü saat 15.29'da Boğa Burcu'nda gerçekleşecek.

DOLUNAY NEDİR?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.

Koç ve Yükselen Koç Burcu:

15 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay, Koç burcu için finansal alanda dikkatli olmalarını işaret ediyor. Yapmış olduğunuz yatırımları yeniden gözden geçirme zamanı. Yeni başlangıçlar yapmak için acele etmeyin; mevcut durumu dikkatle değerlendirin.