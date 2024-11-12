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Kasım ayı dolunayı ne zaman, saat kaçta 2024? Boğa dolunayı hangi burçları etkileyecek? 12 burç yorumu!

Astrolojiye ilgi duyanlar için heyecanla beklenen Kasım ayı Boğa Dolunayı için geri sayım başladı. Gökyüzünde Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay, ikili ilişkilerden finansal meselelere kadar pek çok konuda etkili olacak. Ay döngülerinin güneş takvimine göre farklılık göstermesi nedeniyle her ay dolunay tarihleri değişkenlik gösteriyor. Bu özel dolunayın zamanı ve detayları da sonunda netleşti. İşte Kasım ayı dolunay tarihi ve saati hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 10:57 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 10:57
Kasım ayı dolunayı ne zaman, saat kaçta 2024? Boğa dolunayı hangi burçları etkileyecek? 12 burç yorumu!

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Kasım ayı dolunayı, 12 burcun tamamını farklı şekillerde etkileyecek. Boğa'nın temsil ettiği konfor, güvenlik ve maddi refah temaları, bu dolunayda hayatımızda öne çıkacak. Özellikle uzun vadeli yatırımlar ve güvene dayalı ilişkiler yeniden sorgulanabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasım ayı dolunayı 15 Kasım Cuma günü saat 15.29'da Boğa Burcu'nda gerçekleşecek.

DOLUNAY NEDİR?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.

Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.

Koç ve Yükselen Koç Burcu:
15 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay, Koç burcu için finansal alanda dikkatli olmalarını işaret ediyor. Yapmış olduğunuz yatırımları yeniden gözden geçirme zamanı. Yeni başlangıçlar yapmak için acele etmeyin; mevcut durumu dikkatle değerlendirin.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Boğa ve Yükselen Boğa Burcu:
Boğa burçları için bu dolunay, kendilerine vakit ayırma dönemi olacak. Hedeflerine ulaşmak ve kişisel gelişimlerine odaklanmak için ideal bir zaman. Kendinizle baş başa kalarak ruhsal dengeyi bulabilir ve hayatınıza yön verebilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler Burcu:
Duygusal anlamda zorlanabileceğiniz bir dolunay dönemi. İkizler burcu, beklenmedik kişilerden beklenmedik hareketler görebilir. Kalp kırıklıkları yaşanabilir, bu yüzden duygusal bağları dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor.

Yengeç ve Yükselen Yengeç Burcu:
Yengeç burçları, dolunayda en şanslı burçlardan biri olacak. Sosyal ilişkilerde güçlü bağlar kurabilir, yeni arkadaşlıklar edinebilir ve çevrenizle ilişkilerinizi derinleştirebilirsiniz. Bu dönemi sosyalleşerek değerlendirebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aslan ve Yükselen Aslan Burcu:
Kariyer ve eğitimde önemli değişikliklere adım atabileceğiniz bir dolunay. Aslan burçları, iş hayatlarında yeni fırsatlar yakalayabilir ve eğitim alanında adımlar atabilir. Yeni projelere başlamak için uygun bir dönemdesiniz.

Başak ve Yükselen Başak Burcu:
Başak burcu, bu dolunayda yeni bilgiler öğrenme ve keşifler yapma yolunda önemli adımlar atabilir. Ani seyahatler sizi bekliyor olabilir ve bu yolculuklar sayesinde yeni bilgiler edinebilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi Burcu:
Yatırım düşünceleri ve finansal planlamalar ön plana çıkıyor. Terazi burçları, dolunayın etkisiyle yatırımlarını gözden geçirebilir. Dikkatli adımlar atarak, mali güvenliği sağlamak adına önemli kararlar alabilirsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep Burcu:
Akrep burçları, kariyerlerinde önemli bağlantılar kurma ve yeni iş ortaklıkları oluşturma fırsatı bulacaklar. Bu dönemde profesyonel hayatınıza odaklanarak güçlü adımlar atabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yay ve Yükselen Yay Burcu:
Duygusal ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir dönemdesiniz. Yay burçları, özel hayatlarında tartışmalara ve kırgınlıklara açık olabilir. Konuşmalarınıza dikkat edin, sözcüklerinizin etkisi büyük olacaktır.

Oğlak ve Yükselen Oğlak Burcu:
Oğlak burçları, bu dolunayda yaratıcılıklarına odaklanacaklar. Yeni projeler oluşturmak ya da mevcut projelerini hayata geçirmek için verimli bir dönemdesiniz. Yaratıcı düşüncelerinizin ön planda olacağı bir zaman.

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