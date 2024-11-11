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Tekirdağ'da kan donduran olay! 17 yaşındaki genç annesini öldürdü 4 kişiyi yaraladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Cinnet geçiren 17 yaşındaki bir genç, annesini öldürürken, aynı aileden 4 kişiyi de yaralandı. Anne Nilay Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenildi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 11:49 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 11:49
Tekirdağ’da kan donduran olay! 17 yaşındaki genç annesini öldürdü 4 kişiyi yaraladı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet geçiren 17 yalındai bir genç annesini öldürürken, aynı aileden 4 kişiyi de yaralandı.

ANNESİNİ UYKUSUNDA BIÇAKLADI
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı. Ardından babası Murat Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakladı.

Cinnet geçiren genç annesini öldürdü. Olayın yaşandığı apartman (İHA)Cinnet geçiren genç annesini öldürdü. Olayın yaşandığı apartman (İHA)

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Nilay Ç. hastanede hayatını kaybetti (İHA) Nilay Ç. hastanede hayatını kaybetti (İHA)

Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba Murat Ç., dede Celil Ç. ve yenge Fatma Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ A.Ç. GÖZALTINA ALINDI
Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olayın yaşandığı apartman (İHA)Olayın yaşandığı apartman (İHA)

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilay Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenildi.

Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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