SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2024! Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık olacak?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da, Anıtkabir, anma etkinlikleri için Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor. Sabah saatlerinden itibaren büyük bir coşkuyla Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar Ulu Önder’e duydukları saygı ve minneti dile getiriyor. Ziyaret etmek isteyenler ise Anıtkabir’in saat kaça kadar açık olduğunu merak ediyor. İşte 10 Kasım 2024 Anıtkabir ziyaret saatleri ve anma günü detayları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 09:08
10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2024! Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık olacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı olan 10 Kasım 2024, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir'de yoğun bir ziyaretçi akınıyla anılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir'e gelen binlerce vatandaş, Atatürk'e duydukları minnet ve özlemi ifade etmek üzere burada bir araya geldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ANITKABİR BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yapılan resmi açıklamaya göre Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yıldönümü olan 10 Kasım 2024 Pazar günü Resmi Tören bitimine müteakip 22.00'e kadar halkın ziyaretine açık bulundurulacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Anıtkabir ziyaret saatleri
01 Şubat - 14 Mayıs / 09:00 - 16:30
15 Mayıs - 31 Ekim / 09:00 - 17:00
01 Kasım - 31 Ocak / 09:00 - 16:00

800800

ANITKABİR TARİHİ

Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve Türk İnkılâplarının büyük önderi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk vatanının bağımsızlığını kazanması için giriştiği savaş ve Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği inkılâplarla geçen yaşamı 57 yıl sürmüş ve Büyük Önder 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal etmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi bütün kurumları ile çağdaş uygarlığın bir üyesi yapan, insanlık tarihine mal olmuş büyük bir önderdir. O'nun yüceliğini her yönüyle temsil edecek, ilke ve inkılâpları ile çağdaşlaşmaya yönelik düşüncelerini yansıtacak bir anıtmezar yapma fikri, Atatürk'ü kaybetmenin derin hüznü içindeki Türk milletinin ortak isteği olarak belirmiş ve yapımına karar verilmiştir.

Anıtkabir projesinin belirlenmesinden sonra, inşaatın başlayabilmesi için ilk aşamada kamulaştırılma çalışmalarına başlandı. Anıtkabir'in inşaatı ise 9 Ekim 1944'de görkemli bir temel atma töreni ile başladı. Anıtkabir'in inşası 9 yıllık bir süre içinde 4 aşamalı olarak yapılmıştır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Birinci Kısım İnşaat: 1944-1945

Toprak seviyesi ve aslanlı yolun istinat duvarının yapılmasını kapsayan birinci kısım inşaata 9 Ekim 1944'te başlamış ve 1945'te tamamlanmıştır.

İkinci Kısım İnşaat: 1945-1950

Mozole ve tören meydanını çevreleyen yardımcı binaların yapılmasını kapsayan ikinci kısım inşaat 29 Eylül 1945'te başlamış, 8 Ağustos 1950'de tamamlanmıştır. Bu aşamada inşaatın kâgir ve betonarme yapı sistemine göre, temel basıncının azaltılması göz önünde tutularak, anıt kütlesinin "temel projesinin" hazırlanması kararlaştırılmıştır. 1947 yılı sonuna kadar mozolenin temel kazısı ve izolasyonu tamamlanmış ve her türlü çöküntüleri engelleyecek olan 11 metre yüksekliğinde betonarme temel sisteminin demir montajı bitirilme aşamasına gelmiştir.

Giriş kuleleri ile yol düzeninin önemli bir kısmı, fidanlık tesisi, ağaçlandırma çalışmaları ve arazinin sulama sisteminin büyük bir bölümü tamamlanmıştır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Üçüncü Kısım İnşaat: 1950

Anıtkabir üçüncü kısım inşaatı, anıta çıkan yollar, aslanlı yol, tören meydanı ve mozole üst döşemesinin taş kaplaması, merdiven basamaklarının yapılması, lahit taşının yerine konması ve tesisat işlerinin yapılmasını kapsıyordu.

Dördüncü Kısım İnşaat: 1950-1953

Anıtkabir'in 4. kısım inşaatı ise şeref holü döşemesi, tonozlar alt döşemeleri ve şeref holü çevresi taş profilleri ile saçak süslemelerinin yapılmasını kapsıyordu. Dördüncü kısım inşaat 20 Kasım 1950'de başlamış ve 1 Eylül 1953'te bitirilmiştir.

"Anıtkabir Projesi"nde mozolenin kolonat üstünde yükselen tonoz bir bölüm vardı. 4 Aralık 1951 tarihinde hükümet, şeref holünün 28 m.lik yüksekliğinin azaltılması ile yapının daha çabuk bitirilmesinin mümkün olup olmadığını mimarlara sordu.

Mimarlar yaptıkları çalışmalar sonunda şeref holünü taş bir tonoz yerine, bir betonarme tavan ile örtmenin mümkün olduğunu bildirdiler. Böylece tonoz yapının zemine vereceği ağırlık ve bunun doğuracağı teknik mahzurlar da ortadan kalkıyordu.

Anıtkabir yapımında beton üzerine dış kaplama malzemesi olarak kolay işlenebilen gözenekli, çeşitli renklerde traverten, mozole içi kaplamalarında ise mermer kullanılmıştır.

Heykel grupları, aslan heykelleri ve mozole kolonlarında kullanılan beyaz travertenler Kayseri Pınarbaşı İlçesi'nden, kulenin iç duvarlarında kullanılan beyaz travertenler ise Polatlı ve Malıköy'den getirilmiştir. Kayseri Boğazköprü mevkiinden getirilen siyah ve kırmızı travertenler tören meydanı ve kulelerin zemin döşemelerinde, Çankırı Eskipazar'dan getirilen sarı travertenler zafer kabartmaları, şeref holü dış, duvarları ve tören meydanını çevreleyen kolonların yapımında kullanılmıştır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Şeref holünün zemininde kullanılan krem, kırmızı ve siyah mermerler Çanakkale, Hatay ve Adana'dan, şeref holü iç yan duvarlarında kullanılan kaplan postu Afyon'dan, yeşil renk mermer Bilecik'ten getirilmiştir. 40 ton ağırlığındaki yekpare lahit taşı Adana'nın Osmaniye İlçesi'nden, lahitin yan duvarlarını kaplayan beyaz mermer ise Afyon'dan getirilmiştir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti! 85 milyon tek yürek kutlu hedefe emin adımlarla... Kardeşlik vurgusu
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanıyor
İstanbul’da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü yaralı var
Adaylık kavgası konser vurgunuyla alevlendi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında neler oluyor? İşte CHP’nin yeni İSKİ’cileri
Narin Güran davasında üçüncü gün! Mahkemeden ara karar | Duruşma tarihi ertelendi
Türkiye Avrupa’nın en ucuz elektriğini kullanıyor! Bakan Bayraktar açıkladı! Almanya’da 39.5 bizde 5.5 euro
Hesaplı emeklilik fırsatı: Bu yıl prim satın alanlar kazançlı çıkacak! Kimler için geçerli? Son tarih 31 Aralık
İzmir Körfezi’ni pisliğe mahkum eden CHP’li Cemil Tugay’dan pişkin savunma: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek
Entübe edilen Ankaralı Turgut’un kızından açıklama! İşte son sağlık durumu!
Adaylık kavgası bu kez konser vurgunuyla patladı: Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu cephesine anket bombası!
Fenerbahçe’nin futbolcusu Samet Akaydın’dan aşk bombası! Gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı
Mansur Yavaş’ın 69 Milyonluk Ebru Gündeş konserinin skandal detayları ortaya çıktı!
Karadeniz derbisinde kazanan Rize! Trabzonspor Rizespor’a 3-1 yenildi
O görüntüler Nevzat Bahtiyar’a izletildi! Narin’i farklı yere mi gömmüştü? Bak kayıtlar çıkarsa...
İmamoğlu’ndan algı operasyonu! Biz geldik diye izne çıktılar dedi Mehmet Öntürk’ten cevabını aldı: Beni kendinizle karıştırdınız!
SON DAKİKA