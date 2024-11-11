Tekirdağ’da 17 yaşındaki lise öğrencisi cinnet getirdi! Annesini öldürdü: 4 akrabasını yaraladı

Henüz lise son sınıf öğrencisi olan A.Ç. adliyeye sevk edilirken, Hasan Orhan İlkokul /Ortaokul müdürü olan Nilay Ç .otopsisi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Oğlu tarafından katledilen anne Nilay Ç. ve yaralanan baba Murat Ç. (DHA)

BABANIN DURUMU KRİTİK

Babanın sağlık durumu ciddiyetini korurken, daha önce kalp krizi geçirdiği için yoğun bakımda tutuluyor ve solunum cihazıyla hava veriliyor.

Amca, yenge ve dedenin ise tedavileri sürüyor.