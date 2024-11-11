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Tekirdağ'da 17 yaşındaki lise öğrencisi cinnet getirdi! Annesini öldürdü: 4 akrabasını yaraladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki genç cinnet getirerek annesini uykusundayken katletti. Ardından aile fertlerinden, babası, amcası, yengesi ve dedesini de bıçakla yaraladı.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 22:27 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 22:27
Tekirdağ’da 17 yaşındaki lise öğrencisi cinnet getirdi! Annesini öldürdü: 4 akrabasını yaraladı

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Tekirdağ''ın Muratlı ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki bir genç, bıçakla önce annesini öldürdü. Ardından aile bireylerinden babasını, amcasını, yengesini ve dedesini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

17 yaşındaki cinnet getirerek annesini katleden A.Ç. (DHA)17 yaşındaki cinnet getirerek annesini katleden A.Ç. (DHA)

DEHŞET SAÇTI

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ç. (17), mutfaktan aldığı bıçakla uyuyan annesi Nilay Ç.(40)'yi öldürdü. Ardından babası Murat Ç. alt kattaki amcası Gürcan Ç. yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakla yaraladı.

Tekirdağ'da 17 yaşındaki genç cinnet getirdi (DHA)Tekirdağ'da 17 yaşındaki genç cinnet getirdi (DHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla farklı hastanelere sevk etti.
Anne Nilay Ç. yaşamını yitirirken, baba Murat Ç. amca Gürcan Ç. yenge Fatma Ç. dede Celil Ç. farklı hastanelere sevk edildi.

Annesini öldürüp, aile fertlerini yaralayan 17 yaşındaki A.Ç. (DHA)Annesini öldürüp, aile fertlerini yaralayan 17 yaşındaki A.Ç. (DHA)

Henüz lise son sınıf öğrencisi olan A.Ç. adliyeye sevk edilirken, Hasan Orhan İlkokul/Ortaokul müdürü olan Nilay Ç.otopsisi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Oğlu tarafından katledilen anne Nilay Ç. ve yaralanan baba Murat Ç. (DHA)Oğlu tarafından katledilen anne Nilay Ç. ve yaralanan baba Murat Ç. (DHA)

BABANIN DURUMU KRİTİK

Babanın sağlık durumu ciddiyetini korurken, daha önce kalp krizi geçirdiği için yoğun bakımda tutuluyor ve solunum cihazıyla hava veriliyor.
Amca, yenge ve dedenin ise tedavileri sürüyor.

Cinnet getiren 17 yaşındaki A.Ç. tutuklandı (İHA)Cinnet getiren 17 yaşındaki A.Ç. tutuklandı (İHA)

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katledilen anne Nilay Ç. (DHA)Katledilen anne Nilay Ç. (DHA)

İlçedeki Hasan Orhan Ortaokulunun müdürü olduğu öğrenilen anne Nilay Ç.'nin cenazesi yarın toprağa verilecek.

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