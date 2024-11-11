Tekirdağ’da 17 yaşındaki lise öğrencisi cinnet getirdi! Annesini öldürdü: 4 akrabasını yaraladı

Tekirdağ''ın Muratlı ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki bir genç, bıçakla önce annesini öldürdü. Ardından aile bireylerinden babasını, amcasını, yengesini ve dedesini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.
Tekirdağ''ın Muratlı ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki bir genç, bıçakla önce annesini öldürdü. Ardından aile bireylerinden babasını, amcasını, yengesini ve dedesini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.
DEHŞET SAÇTI
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ç. (17), mutfaktan aldığı bıçakla uyuyan annesi Nilay Ç.(40)'yi öldürdü. Ardından babası Murat Ç. alt kattaki amcası Gürcan Ç. yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakla yaraladı.
Henüz lise son sınıf öğrencisi olan A.Ç. adliyeye sevk edilirken, Hasan Orhan İlkokul/Ortaokul müdürü olan Nilay Ç.otopsisi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.
BABANIN DURUMU KRİTİK
Babanın sağlık durumu ciddiyetini korurken, daha önce kalp krizi geçirdiği için yoğun bakımda tutuluyor ve solunum cihazıyla hava veriliyor.
Amca, yenge ve dedenin ise tedavileri sürüyor.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçedeki Hasan Orhan Ortaokulunun müdürü olduğu öğrenilen anne Nilay Ç.'nin cenazesi yarın toprağa verilecek.