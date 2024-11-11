Sabıkalı alt geçitteki katliam gibi kazada karar çıktı! 4 kişilik aile yok olmuştu

İstanbul Bakırköy'deki sabıkalı alt geçitte tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar açıklandı.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tır şoförü Mehmet Fettahoğlu'na "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan takdiri indirip uygulayarak, 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Son sözü sorulan Fettahoğlu, bilerek suç işlemediğini savunarak, tahliyesini talep etti.



Mahkeme ayrıca, sanığın sürücü belgesinin 2,5 yıl alınmasına karar verdi.



İDDİANAMEDE NE VARDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Florya istikametinde 34 ER 260 plakalı tırla ilerleyen Mehmet Fettahoğlu'nun, ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren gabari yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarına rağmen Hava Harp Okulu yolundan sağa mecburi yön istikametine girmeyip devam ettiği belirtilmişti.