Özellikle kahvaltıda tüketildiğinde ömrü 15 yıl uzatıyor!

Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenin ilk koşulu günün erken saatlerinden başlayarak dengeli bir beslenme planı oluşturmak. Bu noktada kahvaltı günün en önemli öğünü olarak kabul ediliyor. Peki, ömrü uzatmak için kahvaltı tabağında hangi besinler olmalı? İşte ömrü 15 sene uzatan o liste...
(Takvim Foto Arşiv)
Yumurta, kuruyemiş ve sebzeler
Yumurta, kuruyemiş ve sebze gibi besinler kasların güçlenmesine ve beyin sağlığının korunmasına yardımcı olurken tam tahıllar kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin riskini azaltabilir.
(Takvim Foto Arşiv)
Avokado ve zeytinyağı
Sağlıklı yağlar (örneğin avokado, zeytinyağı ve kuruyemişler) kalp ve beyin sağlığını destekler ve uzun süre tok tutar. Kahvaltıda işlenmiş gıdalardan kaçınmak ise gereksiz kalorilerden ve sağlık risklerinden korunmayı sağlar.