Özellikle kahvaltıda tüketildiğinde ömrü 15 yıl uzatıyor!

Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenin ilk koşulu günün erken saatlerinden başlayarak dengeli bir beslenme planı oluşturmak. Bu noktada kahvaltı günün en önemli öğünü olarak kabul ediliyor. Peki, ömrü uzatmak için kahvaltı tabağında hangi besinler olmalı? İşte ömrü 15 sene uzatan o liste...