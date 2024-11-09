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Evde krem allık nasıl yapılır? 3 malzeme yeterli

En sevdiğiniz ruj, güzel bir nemlendirici krem ve tahta çubuk! Sadece bu malzemeleri kullanarak evde kendi allığınızı yapabilirsiniz. İşte evinizde krem allık yapma adımları...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 22:05 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 22:05
Evde krem allık nasıl yapılır? 3 malzeme yeterli

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Makyaj dünyası oldukça renkli ve ilgi çekici ancak yeni trendleri takip etmek bazen çok masraflı olabiliyor. Peki evde kendi krem allığınızı yapabileceğinizi söylesek... Üstelik sadece 3 malzeme yeterli olacak. İşte adım adım evde krem allık yapma rehberi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Malzemeler

Sevdiğiniz renkte bir ruj
1 tatlı kaşığı nemlendirici yüz kremi
Karıştırma çubuğu
1/3 çay kaşığı açık renk likit fondöten

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yapılışı

Rujun bir miktarını tahta çubuk yardımıyla cam bir kaba alın. Üzerine nemlendirici kremi ilave edip iyice karıştırın. Eğer ortaya çıkan renk sizin için fazla koyu ise krem miktarını arttırın. Hazırladığınız allığın rengi çok açıksa ruj miktarını biraz daha arttırabilirsiniz.

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