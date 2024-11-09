Evde krem allık nasıl yapılır? 3 malzeme yeterli

Makyaj dünyası oldukça renkli ve ilgi çekici ancak yeni trendleri takip etmek bazen çok masraflı olabiliyor. Peki evde kendi krem allığınızı yapabileceğinizi söylesek... Üstelik sadece 3 malzeme yeterli olacak. İşte adım adım evde krem allık yapma rehberi...

(Takvim Foto Arşiv)

Yapılışı

Rujun bir miktarını tahta çubuk yardımıyla cam bir kaba alın. Üzerine nemlendirici kremi ilave edip iyice karıştırın. Eğer ortaya çıkan renk sizin için fazla koyu ise krem miktarını arttırın. Hazırladığınız allığın rengi çok açıksa ruj miktarını biraz daha arttırabilirsiniz.