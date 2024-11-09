Havada izinsiz dron alarmı! Uçaklar Van’a inemedi

Dün Antalya-Van seferini yapan SunExpress ve İstanbul-Van seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait iki yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada izinsiz uçurulan bir dron nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.

Uçaklar güvenlik nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi (Fotoğraf: AA)

UÇAKLAR DİYARBAKIR HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Pilotlar, durumu hava trafik kontrolörüne bildirdikten sonra Van Gölü üzerinde uçuş yaptı. Hava Trafik Kontrolörü, durumu yetkililere bildirirken, yakıtı azalan Türk Hava Yolları'nın TK2752 sefer sayılı Boeing 737-Max8 tipi uçağı ve SunExpress'in XQ7616 sefer sayılı Boeing 737-8HC tipi uçağı, güvenlik nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.