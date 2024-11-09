SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Havada izinsiz dron alarmı! Uçaklar Van'a inemedi

Van seferi yapan SunExpress ve Türk Hava Yolları'na ait iki yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaparken izinsiz uçurulan bir dron nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Her iki uçak da güvenlik önlemleri gereği Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 18:44 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 18:44
Havada izinsiz dron alarmı! Uçaklar Van’a inemedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dün Antalya-Van seferini yapan SunExpress ve İstanbul-Van seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait iki yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada izinsiz uçurulan bir dron nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.

Uçaklar güvenlik nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi (Fotoğraf: AA)Uçaklar güvenlik nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi (Fotoğraf: AA)

UÇAKLAR DİYARBAKIR HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Pilotlar, durumu hava trafik kontrolörüne bildirdikten sonra Van Gölü üzerinde uçuş yaptı. Hava Trafik Kontrolörü, durumu yetkililere bildirirken, yakıtı azalan Türk Hava Yolları'nın TK2752 sefer sayılı Boeing 737-Max8 tipi uçağı ve SunExpress'in XQ7616 sefer sayılı Boeing 737-8HC tipi uçağı, güvenlik nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran davasında üçüncü gün! Savcı tutukluların tutukluluk hallerinin devamını istedi | Dara-2 kayıtları izletildi Arif Güran farklı kayıtlar olduğunu iddia etti
Adaylık kavgası bu kez konser vurgunuyla patladı: Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu cephesine anket bombası!
Çaykur Rizespor Trabzonspor | CANLI
O görüntüler Nevzat Bahtiyar’a izletildi! Narin’i farklı yere mi gömmüştü? Bak kayıtlar çıkarsa...
Kayyum sonrası 235 şüpheli gözaltında! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir
Eksik primi olan EYT’liler, askerlik borçlanmasıyla emekli olacaklar dikkat! 31 Aralık’a kadar başvur daha az öde
CHP’de Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilleri Özgür Özel’e yükleniyor!
Mourinho’dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11’ini belirledi
Trump’ın Orta Doğu politikası Tiffany’nin kocasında saklı! Dünür Massad Boulos’un gizli görevi
Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada
Donald Trump, Suriye’den ABD askerlerini çekecek iddiası tutuşturdu! Terörist Mazlum Kobani’nin bizi bırakma seslenişi
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci şoku! 3 yıllık sözleşme
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanıyor
Sen nasıl bir annesin! Oğlunun adını kullanıp açtığı kanalda cinsel içerikli video satıyor
Mahkemede fenalaşmıştı! Arif Güran adliyeye geldi... İşte ilk sözleri
SON DAKİKA