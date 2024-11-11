Mahkeme ünlü manken Deniz Akkaya’nın Bakırköy’e sevkini kararlaştırdı

Eski manken Deniz Akkaya'nın eski eşi Cengiz Efe Önbilgin, Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu ve çevresi için tehdit oluşturduğunu belirterek vesayet davası açtı.

İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi dava üzerine Akkaya'nın son üç yıldaki tüm hastane kayıtlarını ilgili kurumlardan talep ederek, Akkaya'nın bipolar hastalığına dair resmi rapor istedi. Mahkeme, rapor alınabilmesi için Akkaya'yı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olarak da bilinen Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

HAKİME TEHDİT

Bu karar ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden hakimin rüşvet aldığını ve usulsüzlük yaptığını iddia ederek "Odanı topla seni bitireceğim" "Hayatının son imzasını attın" ifadelerini kullandı.