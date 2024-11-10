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10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 | Anlamlı, duygusal, Atatürk'ün sözleriyle resimli 10 Kasım mesajları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye, 10 Kasım’da ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyor. Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yılında milyonlarca kişi sosyal medyada anlamlı mesajlar paylaşıyor. Instagram, Facebook, Twitter (X) ve Telegram gibi platformlarda görsel ve metin içerikli 10 Kasım mesajları yoğun ilgi görüyor.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 08:44 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 08:46
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 | Anlamlı, duygusal, Atatürk’ün sözleriyle resimli 10 Kasım mesajları

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Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86. yılında milyonlarca kişi sosyal medya platformlarında duygusal ve anlam dolu mesajlar paylaşarak Ata'ya olan bağlılıklarını ifade ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJLARI

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; ebediyete intikalinin 86'ncı yıldönümünde, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelik türlü entrikaların sergilenmekte olduğu çok zor bir dönemde anıyoruz.

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

"10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun."

"Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz kendisine ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum...

10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ata'mızı büyük bir özlem ve saygıyla anıyorum.

"Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim." dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti."

Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Büyük komutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Milli mücadelenin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yılında milletimiz adına saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Atatürk, ömrünü milletine adamış, kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını öğütlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürksün…

Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliklere imza atıp bir inkılap hareketi başlatan ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum.

Milli iradeyi hâkim kılan, insan hak ve özgürlüklerini koruma altına alan, adaleti hakkıyla tesis eden ve çoğulcu demokratik prensipleri hayata geçiren bir seviyeye ulaşmamızda pay sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla anıyorum.

Atatürk, ömrünü milletine adamış, kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını öğütlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstiklal Savaşımızın Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum

Büyük Önder'in en büyük eseri Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yücelteceğimize olan azim ve kararlılığımızı yineliyor, aramızdan ayrılışının 86'ıncı yıl dönümünde O'nu bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.

Amacımız 'Ey yükselen yeni nesil! cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' vasiyetine sahip çıkarak, cumhuriyetimizi korumak ve yükseltmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86 yıldönümünde minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.

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