Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86. yılında milyonlarca kişi sosyal medya platformlarında duygusal ve anlam dolu mesajlar paylaşarak Ata'ya olan bağlılıklarını ifade ediyor.

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10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJLARI

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; ebediyete intikalinin 86'ncı yıldönümünde, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelik türlü entrikaların sergilenmekte olduğu çok zor bir dönemde anıyoruz.

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

"10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun."

"Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar."