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İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde devrilen elektrik sobası evde yangına neden oldu. Yangın sonucu 5 kardeş hayatını kaybetti. Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 22:05 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 22:31
İzmir’de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

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İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş öldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.

İzmir'de elektrik sobası 5 çocuğun hayatını kaybetmesine sebep oldu


İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti (İHA)İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti (İHA)

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi.

Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

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