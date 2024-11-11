Boğaziçi profesörünü önce dolandırıp sonra dövdüler! Saflığımı kullandılar dedi! 650 bin doları uçtu

İddiaya göre; Prof. Dr. Yılmaz Akyıldız, İzmir'de eski kiracısı aracılığıyla Ercan Kutlu ile Aslı Uğural Sanlav ile tanıştı. Profesörü ziyaret eden ikili, yatırım vaadiyle emekli profesörden toplamda 650 bin dolar aldı.

PARAYI ALDIRLAR ÜSTÜNE DARP ETTİLER Aldıkları paraları, kendi şirketlerine yatıracaklarını ve parayı katlayacaklarını söyleyen ikili daha sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan profesörün şikayetinden haberdar olan şüpheliler, profesörü bir de darp etti.