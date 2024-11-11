Boğaziçi profesörünü önce dolandırıp sonra dövdüler! Saflığımı kullandılar dedi! 650 bin doları uçtu

İddiaya göre; Prof. Dr. Yılmaz Akyıldız, İzmir'de eski kiracısı aracılığıyla Ercan Kutlu ile Aslı Uğural Sanlav ile tanıştı. Profesörü ziyaret eden ikili, yatırım vaadiyle emekli profesörden toplamda 650 bin dolar aldı.
PARAYI ALDIRLAR ÜSTÜNE DARP ETTİLER
Aldıkları paraları, kendi şirketlerine yatıracaklarını ve parayı katlayacaklarını söyleyen ikili daha sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan profesörün şikayetinden haberdar olan şüpheliler, profesörü bir de darp etti.
Tekrar şikayetçi olan Prof. Dr. Akyıldız, "Yurt dışında kazandığım 650 bin dolarımı maalesef dolandırılarak kaybettim ve şu an çok kötü bir mali ve manevi duruma düşürülmüş durumdayım. Ercan Kutlu ve Aslı Uğural Sanlav beni toplamda 650 bin dolar nitelikli olarak dolandırdıklarından haklarında Urla Savcılığı'na şikâyetlerde bulundum.