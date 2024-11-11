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Gaziantep'te depremzedeler yeni konutlarına geçmeye başladı!

K.Maraş'ta 6 Şubat 2023'te gerçekleşen iki yıkıcı depremin etkilediği 11 ilin içinde yer alan Gaziantep'te de depremzedeler yeni konutlarına geçmeye başladı. Kentte 4 etap tamamlanarak, 19 bin 185 konutun anahtarları, kurayla hak sahiplerine dağıtıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024
Gaziantep’te depremzedeler yeni konutlarına geçmeye başladı!

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K.Maraş'ta 6 Şubat 2023'te gerçekleşen iki yıkıcı depremin etkilediği 11 ilin içinde yer alan Gaziantep'te de depremzedeler yeni konutlarına geçmeye başladı. Kentte 4 etap tamamlanarak, 19 bin 185 konutun anahtarları, kurayla hak sahiplerine dağıtıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Nurdağı depremde oransal olarak en çok hasar alan yerlerden biri. İlçede 2 bin 25 vatandaşımız rahmetli oldu. 7 bin yapı kullanılamaz hale geldi. Tamamlanan konutları, sahiplerine teslim ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni evlerine yerleşen depremzedeler, "Allah devletimizden razı olsun" diyerek dua etti.

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