Gaziantep’te depremzedeler yeni konutlarına geçmeye başladı!

K.Maraş'ta 6 Şubat 2023'te gerçekleşen iki yıkıcı depremin etkilediği 11 ilin içinde yer alan Gaziantep'te de depremzedeler yeni konutlarına geçmeye başladı. Kentte 4 etap tamamlanarak, 19 bin 185 konutun anahtarları, kurayla hak sahiplerine dağıtıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Nurdağı depremde oransal olarak en çok hasar alan yerlerden biri. İlçede 2 bin 25 vatandaşımız rahmetli oldu. 7 bin yapı kullanılamaz hale geldi. Tamamlanan konutları, sahiplerine teslim ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni evlerine yerleşen depremzedeler, "Allah devletimizden razı olsun" diyerek dua etti.