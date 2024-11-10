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Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Şanlıurfa’da, oynarken sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hummeydi hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 18:06 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 18:10
Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

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Şanlıurfa'da, oynarken sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Muhammed Hummeydi (8) boğuldu. Çocuğun cansız bedeni sudan çıkarılırken çalışmaları izleyen çok sayıda kişi, o anları cep telefonuyla kayda almaya çalıştı.

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu (DHA)Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu (DHA)

Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Evlerinin yakınındaki kanal çevresinde arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Hummeydi, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sürüklenen çocuk, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla su altı dalgıç polisleri Muhammed Hummeydi'nin cansız bedenine ulaştı ve sudan çıkardı. Bu sırada çevrede toplanan çok sayıda kişi ekiplerin çalışması ve çocuğun cenazesinin sudan çıkarılışını cep telefonuyla kayda aldı.

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu (DHA)Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu (DHA)

Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu (DHA)Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu (DHA)

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

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