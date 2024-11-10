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Malatya'da 12 katlı ağır hasarlı bina yerle bir oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Yıkım işlemi başlanan 12 katlı binanın yerle bir oluşu saniye saniye böyle görüntülendi.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 20:24 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 20:24
Malatya’da 12 katlı ağır hasarlı bina yerle bir oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor. 12 katlı bina patlayıcı kullanılmadan kontrollü bir şekilde yıkıldı.

12 katlı binanın devrilme anı kameralarda

Yeşilyurt ilçesindeki yıkım çalışmalarında hasarlı 12 katlı bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerin başında gelen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor..
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı ağır hasarlı binanın yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Patlayıcı kullanılmadan yıkım işlemleri gerçekleştirilen bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

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