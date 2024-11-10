Malatya’da 12 katlı ağır hasarlı bina yerle bir oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor. 12 katlı bina patlayıcı kullanılmadan kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Yeşilyurt ilçesindeki yıkım çalışmalarında hasarlı 12 katlı bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu.