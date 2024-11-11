Marmaray Bostancı İstasyonu’nda güvenlik görevlisine saldırı! Zanlının silahla vurulması kamerada

Kadıköy'de, Marmaray istasyonunda taşkınlık çıkararak güvenlik görevlisiyle kavga eden zanlının silahla vurulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ALKOLLÜ ŞAHIS ÇEVREDEKİLERE SALDIRDI

Alınan bilgiye göre, Bostancı İstasyonu'nda alkollü olduğu iddia edilen A.A. (41), çevredekileri rahatsız etmesi üzerine özel güvenlik görevlisi M.T. (41) tarafından uyarıldı.

Taşkınlık çıkaran A.A, uyarıları dikkate almayarak M.T'ye saldırdı, çıkan arbedede zanlı silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik görevlisine saldıran şahısın vurulma anı kamerada (AA)

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu tespit edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

ARBEDE KAMERADA

Öte yandan yaşanan arbede güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, turnike geçiş siteminin önünde bekleyen kişiyi güvenlik görevlisinin uyarması, zanlının saldırması ve yaşanan arbedede silahla ateş edilmesi yer aldı.