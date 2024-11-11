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Marmaray Bostancı İstasyonu'nda güvenlik görevlisine saldırı! Zanlının silahla vurulması kamerada

İstanbul Kadıköy'deki Marmaray Bostancı İstasyonu'nda alkollü olduğu iddia edilen şahıs çevredekileri rahatsız etti. Taşkınlık çıkararak güvenlik görevlisiyle kavga eden zanlının silahla vurulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:23
Marmaray Bostancı İstasyonu’nda güvenlik görevlisine saldırı! Zanlının silahla vurulması kamerada

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Kadıköy'de, Marmaray istasyonunda taşkınlık çıkararak güvenlik görevlisiyle kavga eden zanlının silahla vurulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ALKOLLÜ ŞAHIS ÇEVREDEKİLERE SALDIRDI
Alınan bilgiye göre, Bostancı İstasyonu'nda alkollü olduğu iddia edilen A.A. (41), çevredekileri rahatsız etmesi üzerine özel güvenlik görevlisi M.T. (41) tarafından uyarıldı.

Marmaray'da görevliyle kavga eden şahıs böyle vuruldu

Taşkınlık çıkaran A.A, uyarıları dikkate almayarak M.T'ye saldırdı, çıkan arbedede zanlı silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik görevlisine saldıran şahısın vurulma anı kamerada (AA)Güvenlik görevlisine saldıran şahısın vurulma anı kamerada (AA)

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu tespit edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SERBEST BIRAKILDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

ARBEDE KAMERADA
Öte yandan yaşanan arbede güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, turnike geçiş siteminin önünde bekleyen kişiyi güvenlik görevlisinin uyarması, zanlının saldırması ve yaşanan arbedede silahla ateş edilmesi yer aldı.

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