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Kırklareli'nde korku dolu anlar! Trenle otomobil çarpıştı

Kırklareli'nde trenle otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü sürüklenen otomobilin içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 22:37 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 22:37
Kırklareli’nde korku dolu anlar! Trenle otomobil çarpıştı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitte trenle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Lüleburgaz'dan Edirne'ye giden yük treni, Durak Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 39 ABP 110 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kırklareli'nde korku dolu anlar! Trenle otomobil çarpıştı (AA)Kırklareli'nde korku dolu anlar! Trenle otomobil çarpıştı (AA)

SÜRÜCÜ OTOMOBİLE SIKIŞTI

Otomobil sürücüsü M.A.D.O, sürüklenen otomobilin içerisinde sıkıştı.

Kırklareli'nde korku dolu anlar! Trenle otomobil çarpıştı (AA)Kırklareli'nde korku dolu anlar! Trenle otomobil çarpıştı (AA)

2 KİŞİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve bir tren personeli, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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