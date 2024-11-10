İstanbul’da Yağmur, Doğu’da Kar! Meteoroloji’den Haftalık Hava Durumu Raporu

Ege
Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İzmir: Çok bulutlu.
Muğla: Çok bulutlu.
Akdeniz
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Isparta: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Mersin: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
İç Anadolu
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Kayseri: Çok bulutlu.
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Batı Karadeniz
Bolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu.
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu.
Zonguldak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu
Ağrı: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Van: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.
Mardin: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.