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İstanbul’da Yağmur, Doğu’da Kar! Meteoroloji’den Haftalık Hava Durumu Raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporlarına göre, yeni haftada ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 22:50 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 22:50
İstanbul’da Yağmur, Doğu’da Kar! Meteoroloji’den Haftalık Hava Durumu Raporu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre yeni haftada yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde yağmur beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği ifade edildi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul'da pazartesi günü aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 10°C ile 16°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz kıyılarında ise rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Edirne: Çok bulutlu.

Kocaeli: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Tekirdağ: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Ege

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İzmir: Çok bulutlu.

Muğla: Çok bulutlu.

Akdeniz

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Isparta: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Mersin: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

İç Anadolu

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Kayseri: Çok bulutlu.

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz

Bolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu.

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu.

Zonguldak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu

Ağrı: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Van: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

Mardin: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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