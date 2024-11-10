İstanbul’da Yağmur, Doğu’da Kar! Meteoroloji’den Haftalık Hava Durumu Raporu

Mersin: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Isparta: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Muğla: Çok bulutlu.

İzmir: Çok bulutlu.

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Zonguldak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu.

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu.

Bolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Kayseri: Çok bulutlu.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu

Ağrı: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Van: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

Mardin: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.