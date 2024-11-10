Damadı nikah memuruyla evlendirdiler!

Bakırköy Evlendirme Dairesi'nin nikah memurlarından Gülay Otlatıcı, 2021'de nikahını kıydığı kişiyle sehven evlendirildiğini anlattı. Otlatıcı, eşini 2020 yılında kaybettiğini aktardı. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde görevli memur tarafından yapılan hatayı mobil bankacılıktan öğrendiğini aktaran Otlatıcı, "Nüfus müdürlüğüne bildirimleri yapmıştık. Bir damatla beni evlendirmişler. Telefonda mobil bankacılığa giriş yaptığımda soyadım farklı çıktı. Ben de bankayı aradım, 'Niye böyle?' dedim. Sonra nüfus müdürlüğünü aradım, baktım ki maalesef damadın evleneceği kişinin yerine benim TC kimlik numaramı yazmışlar, damat ile beni evlendirmişler. Ben 2-3 gün sonra durumu fark ettim. Erken fark ettiğim için kısa sürede yanlışlık düzeltildi, 10 günü geçse mahkemelik olacaktık. Farkında olmadan 2-3 gün ben evli kalmışım." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN