10 KASIM PAZAR OTOBÜSLER BEDAVA MI 2024? Bugün İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tramvay ücretsiz mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı olan 10 Kasım 2024'te, tüm ülkede derin bir saygı ve özlemle anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu özel günün taşıdığı anlam doğrultusunda ulaşımın ücretsiz olup olmadığı ise İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
(Takvim Foto Haber)
10 KASIM İETT TOPLU TAŞIMA, OTOBÜSLER, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
10 Kasım'da toplu taşımanın ücretsiz olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. 10 Kasım Pazar günü Atatürk'ü Anma Gününün resmi tatil olmaması dolayısıyla İETT ve diğer ulaşım araçları ücretsiz olmayacak. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak.
(Takvim Foto Haber)
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma veya Atatürk haftası olarak farklı isimlerde anılıyor. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk'ün vefatının ardından Ulusal Yas ilan edilmiştir.10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu yıl 10 Kasım Pazar gününe denk gelmektedir.