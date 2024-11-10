10 KASIM PAZAR OTOBÜSLER BEDAVA MI 2024? Bugün İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tramvay ücretsiz mi?

Atatürk 1938'de 10 Kasım'da saat 09:05'te hayatını kaybetti. 2024 yılında Pazar gününe denk gelen 10 Kasım Atatürk'ün vefatının 86. yılı olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te, ülke genelinde sirenler çalınacak ve herkes saygı duruşunda bulunacak.

(Takvim Foto Haber)

10 Kasım, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için yaptığı reformları, onun vizyonunu ve ilke ve inkılaplarını anmak ve anlamak için bir fırsat olarak görülür. Tüm Türkiye'de sirenler çalınarak saygı duruşunda bulunulur, ardından okullarda ve resmi kurumlarda anma programları düzenlenir. Bugün, Atatürk'ün Türkiye'yi çağdaş ve bağımsız bir ülke haline getirmek için gösterdiği çabaları hatırlatarak, onun mirasına sahip çıkma bilincini de güçlendirmektedir.