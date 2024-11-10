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10 KASIM PAZAR OTOBÜSLER BEDAVA MI 2024? Bugün İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tramvay ücretsiz mi?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yılında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü pazar gününe denk geliyor. Türkiye genelinde yapılacak çeşitli tören ve etkinliklerle anılacak olan Atatürk için milyonlarca vatandaş bu özel günün anlam ve önemini paylaşırken “10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusu özellikle İstanbul’da yaşayanlar tarafından merak konusu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 08:54 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 08:54
10 KASIM PAZAR OTOBÜSLER BEDAVA MI 2024? Bugün İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tramvay ücretsiz mi?

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı olan 10 Kasım 2024'te, tüm ülkede derin bir saygı ve özlemle anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu özel günün taşıdığı anlam doğrultusunda ulaşımın ücretsiz olup olmadığı ise İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

10 KASIM İETT TOPLU TAŞIMA, OTOBÜSLER, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım'da toplu taşımanın ücretsiz olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. 10 Kasım Pazar günü Atatürk'ü Anma Gününün resmi tatil olmaması dolayısıyla İETT ve diğer ulaşım araçları ücretsiz olmayacak. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma veya Atatürk haftası olarak farklı isimlerde anılıyor. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk'ün vefatının ardından Ulusal Yas ilan edilmiştir.10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu yıl 10 Kasım Pazar gününe denk gelmektedir.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

BU YIL 10 KASIM'IN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Atatürk 1938'de 10 Kasım'da saat 09:05'te hayatını kaybetti. 2024 yılında Pazar gününe denk gelen 10 Kasım Atatürk'ün vefatının 86. yılı olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te, ülke genelinde sirenler çalınacak ve herkes saygı duruşunda bulunacak.

(Takvim Foto Haber)(Takvim Foto Haber)

10 Kasım, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için yaptığı reformları, onun vizyonunu ve ilke ve inkılaplarını anmak ve anlamak için bir fırsat olarak görülür. Tüm Türkiye'de sirenler çalınarak saygı duruşunda bulunulur, ardından okullarda ve resmi kurumlarda anma programları düzenlenir. Bugün, Atatürk'ün Türkiye'yi çağdaş ve bağımsız bir ülke haline getirmek için gösterdiği çabaları hatırlatarak, onun mirasına sahip çıkma bilincini de güçlendirmektedir.

Günün Manşetleri

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