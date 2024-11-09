Türk Bayrağını çöpe atıp kendileri bulmuş gibi paylaşan 2 belediye işçisine hapis istemi

Aydın'da sosyal medyada gündem olmak için Türk bayrağını çöpe atıp, bulmuş gibi sosyal medyada paylaşım yaptıran 2 belediye işçisi sert duvara tosladı.

Efeler Belediyesi'nde çalışan 3 temizlik işçisi, 20 Nisan'da Ata Mahallesi'nde çöpte Türk bayrağı bulduklarını öne sürerek video çekip, sosyal medyada yayın yapan haber sayfalarına gönderdi. Videonun ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayrağı çöpe atan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bayrağın aynı işçiler tarafından çöpe atıldığını belirledi.

TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ARTIRMAK AMACIYLA ÇEKMİŞLER!

Bunun üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı ve iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheliler Türk bayrağını çöpteki konteynerde bulduklarını, toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla videoya aldıklarını ve art niyetlerinin olmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Dosyadaki güvenlik kamerası görüntülerine göre, Ata Mahallesi'nde temizlik işçileri Abdullah A. ve Abdurrahman A., çöpleri boşaltıp, Abdullah A.'nın araçtan aldığı Türk bayrağını konteynere bıraktığı, ardından bayrağı çöpün içinden çıkararak sürücü Burhan D. tarafından kayda alındığı ifade edildi.

İKİ KİŞİ HAKKINDA 6 AYDAN 2 YILA KADAR CEZA İSTEDİ

Abdurrahman A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılık, diğer ikisi hakkında "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ceza istedi.

Şüphelilerin, bu suçtan hapis cezasına çarptırılmaları halinde, TCK'in 53/1 maddesinin uygulanması talep edildi. Öte yandan, olayın ardından 3 çalışanın Efeler Belediyesi tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi.