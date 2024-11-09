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Bunu bilseydiniz asla geç uyumazdınız! Az uyuyan bireylerde risk 3 kat artıyor

Kaliteli bir uyku enerjik bir şekilde uyanmanın yanı sıra zihin sağlığını da destekler. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve ruh hali üzerinde pozitif etkiler sağlar. Peki az uyuyan bireylerin sağlık açısından karşılaştıkları riskler neler? İşte habere ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 19:15 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 19:15
Bunu bilseydiniz asla geç uyumazdınız! Az uyuyan bireylerde risk 3 kat artıyor

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Kaliteli bir uyku sağlık üzerinde önemli etkilere sahip. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve ruh halini olumlu etkiler. Peki az uyuyan bireylerin sağlık açısından karşılaştıkları riskler neler? İşte konuya dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hastalık riskini artırıyor

Uykusuzluğun fiziksel sağlık üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. Yetersiz uyku tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler hastalıkların riskini artırırken aynı zamanda bağışıklık sistemini zayıflatır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Metabolizmayı bozuyor

Uyku eksikliği metabolizmayı ve insülin direncini bozarak diyabet riskini artırırken bağışıklık sistemi de enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelir. Kötü uyku kalitesi ayrıca kilo alımına ve obeziteye de yol açabilir. Çünkü uyku eksikliği açlık düzenleyici hormonların dengesini bozarak aşırı yemeye neden olabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Böbrek sağlığı üzerinde negatif etkiye sahip

Uyku düzeninin bozulması böbrek sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Uyku sorunları kronik böbrek hastalığı riskini artırabilir ve bağırsak sağlığını negatif yönde etkiler. Düzensiz uyku vücudun genel sağlığını etkileyebilir. Bu durum özellikle gece vardiyasında çalışanlar grubunda ve uyku düzeni bozulan kişilerde daha belirgin hale gelir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Düzenli uyku kritik öneme sahip

Genel hatlarıyla uyku hem zihinsel hem de fiziksel sağlık için vazgeçilmez bir faktördür. Düzenli ve kaliteli uyku uyumak uzun vadede sağlığı korumak adına kritik öneme sahiptir.

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