Bunu bilseydiniz asla geç uyumazdınız! Az uyuyan bireylerde risk 3 kat artıyor

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Metabolizmayı bozuyor

Uyku eksikliği metabolizmayı ve insülin direncini bozarak diyabet riskini artırırken bağışıklık sistemi de enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelir. Kötü uyku kalitesi ayrıca kilo alımına ve obeziteye de yol açabilir. Çünkü uyku eksikliği açlık düzenleyici hormonların dengesini bozarak aşırı yemeye neden olabilir.