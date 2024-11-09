Deniz çekilmesi neden olur? Suyun çekilmesi neye işaret ediyor?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Deniz çekilmesi genellikle iki ana nedenden kaynaklanır. Bu nedenler arasında doğal olaylar ve iklimsel değişiklikler bulunuyor. Doğal olarak gelgit hareketleri denizin çekilmesine yol açabilir. İşte konuya ilişkin merak edilen diğer detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Doğal afetler etkili Ay ve Güneş'in etkisiyle okyanuslarda meydana gelen gelgitler su seviyesinin yükselmesi ve alçalması şeklinde görülür. Bu belirli aralıklarla suyun kıyıdan geri çekilmesiyle kendini gösterir. Ayrıca anormal hava olayları, depremler ya da volkanik aktiviteler gibi doğal afetler de su seviyesinde ani değişikliklere neden olabilir.