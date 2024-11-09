Kocaeli’nde feci ölüm! Beton karışımı makinesine düşen 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti





Çevredeki diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Kılıç'a sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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