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Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 18:28 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 23:15
Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

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Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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