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AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.11'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:33 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:33
AFAD, Malatya’nın Kale ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

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AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



7 KM DERİNLİKTE

Saat 20.11'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.



İŞTE SON DEPREMLER

2024.11.09 20:11:24 38.3770 38.8725 5.0 -.- 3.7 3.6 YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.09 19:31:17 36.0690 28.0810 3.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.09 18:36:52 38.9475 37.4325 10.9 -.- 1.7 -.- DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.09 17:30:05 38.7537 42.9740 12.2 -.- 1.6 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2024.11.09 17:12:32 37.9507 26.1238 26.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.11.09 16:57:13 38.0707 37.1235 18.1 -.- 1.6 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.09 16:41:02 40.2815 31.7770 9.8 -.- 2.3 -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.09 15:45:10 37.8273 36.5990 9.1 -.- 1.5 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.09 15:41:36 37.1690 28.2000 5.0 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2024.11.09 15:04:50 38.8838 37.4848 1.1 -.- 2.2 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.09 14:56:42 37.2207 30.5477 8.2 -.- 1.9 -.- DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2024.11.09 14:48:54 37.8110 37.8003 7.9 -.- 1.8 -.- AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.09 13:42:51 38.2492 30.9802 7.8 -.- 2.0 -.- TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.11.09 13:42:22 39.5658 28.1280 10.5 -.- 1.9 -.- KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2024.11.09 13:21:09 36.6192 28.3348 2.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.09 12:12:51 38.1002 27.2335 4.8 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel

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