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İnşaat halindeki binanın balkonu çöktü; 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde inşaat halindeki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkon, çalışma sırasında çöktü. Metrelerce yükseklikten düşen işçi Süleyman Polat (39), yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 17:48 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 18:06
İnşaat halindeki binanın balkonu çöktü; 1 ölü

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İzmir'in Buca ilçesinde inşaat halindeki 6 katlı binanın 5'inci katındaki balkon, çalışma sırasında çöktü. Metrelerce yükseklikten düşen işçi Süleyman Polat (39), yaşamını yitirdi.

Olay, Çamlıpınar Mahallesi 293/41 Sokak'ta inşaat halindeki bir binada meydana geldi. 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonu, işçilerin çalışma yaptığı sırada çöktü. Kendisi gibi işçi olan kardeşi ile balkonda bulunan Süleyman Polat, metrelerce yükseklikten zemine düştü. Polat, haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Polat, kurtarılamadı. Polat'ın kardeşi olan işçinin ise son anda kendisini evin içerisine atarak kurtulduğu öğrenildi.

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