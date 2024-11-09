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Balıkesir'de kamyon ve yolcu otobüsü birbirine girdi: 14 yaralı

Balıkesir Bandırma'da kamyon ile yolcu otobüsü birbirine girdi. Feci kazada 14 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 16:53 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 16:53
Balıkesir’de kamyon ve yolcu otobüsü birbirine girdi: 14 yaralı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralı sayısı 14'e çıktı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bandırma-Bursa kara yolu üzerindeki otogar ışıkları mevkisinde meydana geldi.

Balıkesir'de feci kaza (DHA)Balıkesir'de feci kaza (DHA)

İddiaya göre yola kontrolsüz çıkan C.Ç. (34) yönetimindeki 10 APF 422 plakalı yolcu otobüsü ile M.U.'nun (65) kullandığı 45 SA 7309 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yoldan çıkarken, ihbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyon ve yolcu otobüsü birbirine girdi (DHA)Kamyon ve yolcu otobüsü birbirine girdi (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada sürücüler M.U. ile C.Ç. ile yolculardan M.C. (20), B.A. (23), B.B. (41), Y.K. (34), B.P. (22), S.K. (19), E.Y. (22), M.F.B. (10), N.S.T. (53), E.K. (5), A.P. (43) ve C.Y. (13) yaralandı. 3'ü çocuk 14 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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