Burdur’da 6 kişinin yaralandığı kazada otomobil ikiye bölündü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, Burdur-Fethiye karayolu Kılçan kavşağında saat 17.45 sıralarında meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Bayram K. (18) idaresindeki 15 FE 001 plakalı Fiat Tofaş otomobil, kavşakta dönmek isterken karşı yönden gelen Serkan K. (43) yönetimindeki 44 ADE 225 plakalı Toyota ile çarpıştı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışma sonucu Tofaş otomobil ikiye bölündü. Kazada, Tofaş sürücüsü Bayram K. ve yanında yolcu olarak bulunan Muhammet M.Ö. (17), Toyota sürücüsü Serkan K. ile araçtaki yolcular Şükran K. (39), İkra K. (14) ve Sena N.K. (11) yaralandı. Olayın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle araç ikiye bölündü (Fotoğraf: İHA)