Meğer her derde devaymış: Kaynamış yumurta suyunu sakın dökmeyin!

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Saç bakımı

Kaynamış yumurta suyu saçlarınızın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Saç derisinde kan dolaşımını artırarak saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Peki nasıl kullanılır? Saçınızı duruladıktan sonra kaynamış yumurta suyu ile durulayarak saçlarınızın daha güçlü ve parlak olmasını sağlayabilirsiniz.