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Meğer her derde devaymış: Kaynamış yumurta suyunu sakın dökmeyin!

Araştırmacılara göre kaynamış yumurta suyu oldukça faydalı. Peki yumurtayı haşladıktan sonra kalan suyu dökmeden nasıl değerlendirebiliriz? İşte konuya dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 09:05
Meğer her derde devaymış: Kaynamış yumurta suyunu sakın dökmeyin!

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Sabah kahvaltısı için haşladığımız yumurtanın suyu genelde kullanılmaz ve dökülür. Peki size bu suyu israf etmeden evde faydalı bir şekilde kullanabileceğinizi söylesek! Nasıl mı? İşte kaynamış yumurta suyunun evde kullanım alanları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çiçekleri besliyor

Kaynamış yumurta suyunu evdeki bitkilerinizin dibine dökün ve birkaç gün süreci gözlemleyin. Çiçekleri 1 haftada çoğalttığını göreceksiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cilt bakımında etkili

Kaynamış yumurta suyu cilt sağlığı için de oldukça faydalı. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde cildinizi nemlendirir ve canlandırır. Yüzünüze bir pamuk yardımıyla uygulayabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Saç bakımı

Kaynamış yumurta suyu saçlarınızın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Saç derisinde kan dolaşımını artırarak saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Peki nasıl kullanılır? Saçınızı duruladıktan sonra kaynamış yumurta suyu ile durulayarak saçlarınızın daha güçlü ve parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Temizlik malzemesi

Kaynamış yumurta suyu evinizdeki temizlik malzemelerinin yapımında kullanılabilir. İçerdiği protein sayesinde yüzeyleri temizlerken aynı zamanda koruma sağlar. Özellikle ahşap yüzeylerin arındırılmasında oldukça etkilidir.

(Alerji durumuna karşı kullanılmadan önce uzmana danışılması gerektiğini hatırlatalım.)

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